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Anastasiadis'ten Erdoğan'a eleştiri

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kıbrıs sorununda yeni bir müzakere prosedürü olacaksa bunun, iki devlet zemininde olması gerektiği” sözlerini “akıl alır” bulmadı, Erdoğan’ın “yeni bir krize neden olduğu” iddiasında bulundu.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:30
Anastasiadis'ten Erdoğan'a eleştiri
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Alithia’nın “Anastasiadis’ten Erdoğan’a Cevap: Türkiye Kıbrıs, AB ve BM ile Yeni Kriz Yaratıyor… Türkiye’nin BM Kararları Dışında Çözüm Beklemesi Akıl Alır Değil” başlıklı haberine göre Anastasiadis, “Türkiye’nin BM kararlarının veya Genel Sekreter Antonio Guterres’in yetkisi ötesinde, uzağında ve dışında bir çözüm başarabileceğini beklemesi akıl alır değil” dedi.

Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ilgili sözlerini kastederek “Kuşkusuz yeniden yeni bir krize neden oluyor. Yalnız bizi değil Avrupalı ortaklarımızı, Birleşmiş Milletler’i ve elbette Genel Sekreter’i ilgilendiren yeniden bir kriz”  ifadesini kullandı.

30 Mayıs’taki genel seçim öncesinde partisi DİSİ’nin Lefkoşa’nın Rum kesimindeki seçim etkinliğinde konuşan Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin herhangi bir şekilde memnun edilmesi düşüncesinin dahi olup olmayacağı, bizzat Genel Sekreter’e ve yapılacak ön hazırlığa bağlı” dedi.

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Gazete devamla Kıbrıs sorununda hareketliliğin yeni hafta itibarıyla başlayacağını, Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, yeni bir gayriresmî 5+BM konferansı toplanmasıyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere bu hafta Ankara’ya ve Atina’ya gideceğini yazdı. Lute’un Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Anastasiadis’le görüşmek üzere Ada’ya gelişinin ise Rum tarafında 30 Mayıs’ta yapılacak genel seçimler sonrasında olacağını ekledi.

Genel Sekreter’in Temmuz ayı başlarında BM Güvenlik Konseyi’ne biri BM Barış Gücü, diğeri iyi niyet misyonu ile ilgili iki rapor sunacağı yazan gazete, diplomatik kaynaklarının, “Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin tekrar ettikleri açıklamalarının, Kıbrıs sorununda yeni gayriresmî 5+BM konferansının başarıyla gerçekleştirilmesine dair iyimser öngörüleri bile sınırlandırdığı” söylemini aktardı.

Fileleftheros, “’Gerçeklerin’ ve ‘İki Devlet’ Olduğunun Kabul Edilmesini İstiyor… Anastasiadis’in Erdoğan’a Cevabı, BM Kararları Dışında Çözüm Olması Akıl Alır Değil” başlıklı haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumartesi günü gerçekleştirilen ve telekonferans yöntemiyle katıldığı KKTC sulamaları iletim tüneli ışık görünme töreni çerçevesinde yaptığı konuşmadan alıntılar aktardı.

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Son Güncelleme: 24.05.2021 10:33
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanNikos Anastasiadis
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