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Anastasiadis, Tatar ile görüşmeye hazır!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdi..

14 Mayıs 2021 Cuma 10:30
Anastasiadis, Tatar ile görüşmeye hazır!
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile kendisinin (Guterres) de hazır bulunacağı bir görüşme yapmaya hazır olduğunu, ancak görüşmenin “mümkünse, Türkiye-AB ilişkilerinin gözden geçirileceği Avrupa Konseyi’nden önce gerçekleştirilmesi gerektiğini” öne sürdü.
Fileleftheros “Tatar İle Görüşme İstiyor… Başkan Guterres’e Mektubu İle AB Zirvesinden Önce Netleştirme İstiyor… Genel Sekreter’e, Güvenlik Konseyi’ne ve AB’ye Mektuplar” başlıklı manşet haberinde, Anastaiadis’in Haziran sonundaki Avrupa Konseyi toplantısı ve Guterres’in Cenevre’de açıkladığı; muhtemel yeni bir gayriresmî Kıbrıs konferansı öncesinde “elinde, Türk niyetleriyle ilgili bir şey olmasını istediğini” yazdı.
Rum Sözcü Kiriakos Kusios’un dünkü açıklamasına dayandırılan haberde, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’ne, BM Güvenlik Konseyi üyelerine ve AB liderlerine ayrı ayrı kaleme alınmış mektuplar gönderdiğine dikkat çekildi.
Habere göre, Kusios  Anastasiadis’in Guterres’e gönderdiği mektupta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Genel Sekreter’in programına uygun bir zamanda görüşmeye hazır olduğunu ancak “bu ortak görüşmenin, mümkünse, Türkiye-AB ilişkilerinin de gözden geçirileceği Avrupa Konseyi toplantısından önce halledilmesi gerektiğini” iletti. 
Kusios’a Anastasiadis Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri’ne ve AB üyesi devlet liderlerine de mektup gönderdi.  Anastaiadis’in bu mektupları ile muhataplarına Cenevre’deki gayriresmî 5’li konferansta cereyan edenlerle, Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğinin yazılı talepleriyle ilgili “bilgi” verdi. Türk tezlerinin “müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zemin yaratılmasına katkıda bulunmadığı” iddiasında bulunan Anastaiadis “BM kararlarına, Genel Sekreter’in iyi niyet misyonu ile ilgili yetkilerine uygun yeni bir gayriresmî konferansa katılma kararlılığına ve siyasi iradesine sahip olduğunu” yineledi.
Kusios’a göre aynı mektupta, “ortamın değişmesinde belirleyici unsur olabileceği” görüşünde olduğu güven yaratıcı önlemleri de tekrarlayan Anastasiadis, Türkiye’nin denizde ve karada (spesifik olarak Maraş’a işaret edildi) “yeni kışkırtıcı eylemlerden kaçınmasının”, müzakerelerin “uzlaşılmış parametreler, Doruk Anlaşmaları, iki toplum liderleri arasında varılan yakınlaşmalar, BM kararları zemininde - Kıbrıs’ın AB üyeliği de göz ardı edilmeden- zemininde yeniden başlamasına olumlu ortam yaratabileceği” görüşüne de yer verdi.

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Kiriakos Kusios Anastaiadis’in, AB kurumları ve üye ülke liderlerine mektuplarında ise “Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk liderliğinin iki devlet çözümünde ısrar etmesi, yeni emrivakiler yaratması veya meydan okuma olması halinde Kıbrıs’ın, arzu edilmekte olan Türkiye-AB ilişkilerinin yükseltilmesine olumlu yaklaşmasına katkıda bulunması söz konusu değildir” ifadesine yer verdiğini söyledi. 
Politis haberi “AB ve BM Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirme Seferberliği… Başkan Anastaiadis Mektubuyla Tatar İle Guterres’in Huzurunda Görüşme İstedi” başlığı altında özetledi.
Rum tarafının, görüntüyü netleştirmek için prosedüre derhal devam etmeye hazır olduğu görüntüsü vermek istediğini yazan gazete, bu hareketin, olumlu sonuçlanması çok da muhtemel olmadığını ve Rum Başkanlık Sarayı’nın bunun bilincinde olduğunu vurguladı.
Alihtia haberi “Başkan Tatar İle Görüşmeye Hazır… BM Genel Sekreteri’ne, AB’ye, AB Liderlerine ve Güvenlik Konseyi’ne Mektuplar” başlığıyla aktardı. 
Haravgi ise Genel Sekreter Guterres ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Çarşamba günü Moskova’da gerçekleşen görüşmelerinde Kıbrıs sorununu da ele aldıklarını, Lavrov’un görüşmede Kıbrıs sorununun da ele alındığına işaret etmesine rağmen Genel Sekreter’in hiç atıf yapmadığına dikkat çekti.  

 

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Son Güncelleme: 14.05.2021 12:10
Anahtar Kelimeler:
TatarGuterresüçlü GörüşmeAnatasiadis
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