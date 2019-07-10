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Anastasiadis Spehar’la görüştü

Anastasiadis Spehar’la görüştü

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:34
Anastasiadis Spehar’la görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüştü.
Rum haber kaynakları, Anastasiadis ile Spehar’ın bugünkü görüşmede, Türkiye’nin Kıbrıs çevresindeki faaliyetlerini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı BM Barış Gücü (UNFICYP) raporunu ve cep telefonlarıyla ilgili güven yaratıcı önlemleri ele aldıklarını duyurdu.
Görüşmeye Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve Rum Başkanlığı Diplomatik Büro Şefi Kiriakos Kuros da katıldı.

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Anastasiadis-Spehar görüşmesinin akabinde açıklamalarda bulunan Prodromu, Anastasiadis’in Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini gündeme getirdiğini ve Spehar’a, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile en kısa zamanda görüşmeye hazır olduğunu ilettiğini söyledi.
Prodromu, Anastasiadis ile Spehar’ın cep telefonlarıyla ilgili GYÖ’leri de ele aldığını, telefon bağlantısıyla ilgili bazı kararlar bulunduğunu dile getirdi.
Spehar’ın “Türk tahrikleriyle” ilgili herhangi bir şey söyleyip söylemediğine ilişkin bir soru üzerineyse Prodromu, Spehar’ın ne söylediğini açıklamayacağını belirterek, Anastasiadis’in gelişmekte olan olaylar sebebiyle ve bu olaylar devam ettikçe, müzakerelerin yeniden başlamasında önleyici unsur olacağına dair açıklamasına işaret etti.
 

Son Güncelleme: 10.07.2019 14:43
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