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Anastasiadis seçmen kütüğüne otomatik kayıtla ilgili yasayı Meclis'e geri gönderdi

Anastasiadis seçmen kütüğüne otomatik kayıtla ilgili yasayı Meclis'e geri gönderdi

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:06
Anastasiadis seçmen kütüğüne otomatik kayıtla ilgili yasayı Meclis'e geri gönderdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde oy kullanacak seçmenlerin seçmen kütüğüne otomatik kaydıyla ilgili Rum Meclisi tarafından onaylanan yasayı, Rum Yüksek Seçim Kurulu’na “zorluk çıkaracağı” gerekçesiyle Meclise geri gönderdi.

Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in, Rum Başsavcılığı tarafından ilgili yasanın Anayasa’ya uygun olup olmadığına dair verilen görüşe hiç değinmeden, yaklaşık 102 bin kişi artış gösteren seçmen sayısının, Rum Yüksek Seçim Kurulu için problem yaratacağına atıfta bulunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Rum İçişleri Bakanlığı tarafından, bir sonraki seçimde seçmenlerin kütüğe otomatik kaydıyla ilgili, Rum Nüfus Dairesi Sistemi’ndeki hatalı uygulamaların düzeltilmesi için bir dizi faaliyette bulunulduğunu da ifade etti.

Gazete, bu faaliyetler arasında, ölümlerin Kaymakamlıklar tarafından Nüfus Kayıt Sistemi’ne geçilmeden önceki nüfus kaydı arşivleri zemininde kayıt altına alınması, Rum Sosyal Sigortalar Dairesi’nin arşivleri değerlendirilerek, şu anda hayatta olmayan yaklaşık 3 bin 500 seçmenin seçmen kütüğünden silinmesi ve 100 seneden fazla bir süre önce ölen ve Rum Nüfus Dairesi Sistemi’nden herhangi bir belge alınmayan bin 467 kişinin kaydının seçmen kütüğünden silinmesi için siyasi karar alınması bulunduğunu yazdı.

Habere göre Anastasiadis, yasayı iade etme sebepleri arasında, çifte vatandaşlığı bulunan seçmenlerin iki kere oy kullanma tehlikesinin artış göstermesi, seçmen sayısının artmasıyla boykot oranının yüzde 70’lere kadar çıkma olasılığı ve devlet bütçesine yaklaşık 200 bin Euro’luk yük getirecek olması gibi sebeplerin bulunduğunu da kaydetti.

Gazete, yasanın iade edilmesi konusunun Pazartesi günkü Rum Meclisi İçişleri Komitesi oturumunda görüşüleceğini de belirterek, oturuma Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis’in de katılacağını ve yasanın, 1 Mart’ta tekrar Rum Meclisi Genel Kurulu’na gönderileceğini yazdı.

Öte yandan aynı gazetenin bir diğer haberinde de, AP seçiminin Rum Hükümeti’ne 3,5 milyon Euro’ya mal olacağı bildirildi.

RUM YSK BAŞKANI: “SORUN YSK’DA DEĞİL ARŞİVDE… BU LİSTEDE ISRAR EDİLİRSE TANRI YARDIMCIMIZ OLSUN”

Haravgi gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Dimitris Dimitriu’nun ise, ASTRA kanalına açıklama yaparak, Rum Meclisi’nin onayladığı ilgili yasanın, 18 yaşından 108 yaşına kadar olan herkesi otomatik olarak seçmen kütüğüne kaydettiğini ve bu sayıya, Güney Kıbrıs’ta ikamet ediyormuş gibi görünen yaklaşık 17 bin Kıbrıslı Türk’ün de dahil olduğunu, ancak olayların gerçekte öyle olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, sorunun Rum Yüksek Seçim Kurulu’nda değil, Rum Nüfus Kayıt Arşivi’nde olduğunu kaydederek, “eğer Meclis bu listeyle seçime gidilmesinde ısrarcı olursa Tanrı yardımcımız olsun” dedi.

İLK SEÇİM ANKETİ

Bu arada, Politis gazetesi, “Pulse” şirketinin “Alpha” kanalı hesabına yaptığı ilk seçim anketine göre, AKEL ve DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu’nda ikişer, DİKO’nun ve Rum Ulusal Halk Cephesi ELAM’ın ise birer sandalyesi olacağını yazdı.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 48’i oy kullanacağını, yüzde 19’u belki oy kullanacağını, yüzde 21’i kesinlikle oy kullanmayacağını, yüzde 10’u da belki oy kullanmayacağını belirtti.

Gazete, ankete katılanların, yüzde 17 oranında DİSİ’ye, yüzde 12 oranında AKEL’e, yüzde 6 oranında DİKO’ya, yüzde 5 oranında ELAM’a, yüzde 3 oranında EDEK’e, yüzde 1 oranında Ekologlar-Vatandaşlar İnisiyatifi’ne ve yüzde 0,8 oranında Demokratik Cephe’ye (DİPA) oy vereceğini beyan ettiğini yazdı.

Ankete göre, “diğer” kategorisinde bulunan Dayanışma Hareketi, Vatandaşlar İttifakı ve Şener Levent’in ise, oyların yüzde ikisini alıyor.Gazete, “Pulse” şirketinin Alpha kanalı hesabına gerçekleştirdiği anketin, 16-29 Ocak tarihleri arasında, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü 807 kişiyle rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla yapıldığını ve anketin, partilerin çoğunun, adaylarını belirlemeden yapılmış olmasının göz önünde bulundurulması gerektiğini yazdı.

Son Güncelleme: 20.02.2019 13:12
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
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