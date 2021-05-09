Anastasiadis Porto’da açıklamalarda bulundu

Rum haber kaynaklarına göre, 27-29 Nisan’da Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs sorununa ilişkin gayriresmi konferansta olanlar konusunda AB liderlerine bilgilendirmede bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, Avrupalı ortaklarının görüşünün, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda önerdiği çözümü hiçbir zaman kabul etmelerinin veya rıza göstermelerinin mümkün olmayacağı yönünde olduğunu ifade etti.

Anastasiadis, toplantı sırasında, Kıbrıs Rum tarafı olarak kendilerinin, BM Genel Sekreteri görüşmelerin tekrarlanması kararına götürecek gerekli ortak zeminin orada bulunmasına yardımcı olma iradelerini ve kararlılıklarını anlattığını belirtti.



Avrupalı ortakların, kendisini anlattıklarını anlayışla dinlediğini ileri süren Anastasiadis, Türkiye-AB ilişkileri açısından çok önemli olan haziran ayındaki Avrupa Konseyi’nin, Türkiye’nin “kabul edilemez ve yasa dışı talebinde” ısrarlı olması durumunda, etkileneceği yönünde uyarıda bulunduğunu da söyledi.

