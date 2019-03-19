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Anastasiadis, Pile’de gazetecilerin sorularını yanıtladı...

Anastasiadis, Pile’de gazetecilerin sorularını yanıtladı...

19 Mart 2019 Salı 12:36
Anastasiadis, Pile’de gazetecilerin sorularını yanıtladı...

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,  Mağusa Türk Gücü-Nea Salamina “iki toplumlu dostluk maçını” izlemek üzere gittiği Pile’de, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın maçı izlememesine dair soruları cevapsız bıraktı.

Rum radyosuna göre Anastasiadis gazetecilerin ısrarına karşılık, “yorum yapmak istemiyorum” dedi.

Anastasiadis; “Ortamı iyileştirmek hedefini taşıyan bir spor müsabakasını izlemeyi, iki takımımızın mücadele etmekte sorun yaşamadığı eski güzel dönemleri anımsamamızı tercih ediyorum. En yakın zamanda aynı güzel anları yaşamamızı umuyorum”  ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, bir gazetecinin “En basit şeyleri bile çözmeyi başaramıyor muyuz?” sorusuna karşılık “biz yapabiliriz” yanıtını verdi. Rum lider, “maçın oynanması için ayarlanan saha başta da aynı saha mıydı?” sorusuna karşılık ta “hep burasıydı” dedi. 

Son Güncelleme: 19.03.2019 15:46
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Pile Gazeteciler
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