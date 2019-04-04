Anastasiadis, Pasidi kongresinde açıkladı

Güney Kıbrıs’ta Yüksek İdare Mahkemesi’nin, Rum yönetiminin 2013’te memur ve emekli maaşlarına yaptığı tıraşlamanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis mahkeme kararını temyize götüreceğini ve yürürlüğünün durdurulması için ara emri alacağını açıkladı.

Alithia’nın “Başkan, Devlet Memurlarından Saklamadı, Açıkça Söyledi” başlığıyla manşete çektiği haberinde Anastasiadis’in bu açıklamayı Rum memur sendikası PASİDİ’nin 56’ncı olağan kongresinde yaptığı belirtildi.

Maaş ve emekli maaşlarına tıraşlamanın ekonomik kriz döneminde, kesintilerin de Hristofyas hükümeti döneminde yapıldığını söyleyen Anastasiadis, “Görevi devraldığımda (2013) devletin elindeki likiditenin, Haziran 2013’te ödenmesi gereken 3 milyar 500 milyon Euro’luk faiz borcu dikkate alınmaksızın, sadece bir aylık maaşları karşılamaya yetecek kadardı” dedi.

PASİDİ Genel Sekreteri Glafkos Hacipetru ise Yüksek İdare Mahkemesi’nin son kararlarının gecikmeli olsa da kamu çalışanlarının hakkını teslim ettiğini belirtti. Eski Başsavcı Alekos Markidis’in de şimdiki Başsavcı Petros Kliridis’in de kamu menfaati için yasa ile mülkiyet haklarına kısıtlama getirilemeyeceğine katıldığına dikkat çeken Hacipetru, şu ifadeleri de kullandı:

“Tedbirlerin geçirilmesinin hemen ardından Kıbrıs ekonomisinin geleceğinin hayırlı olacağına dair zafer naraları atıldı ancak Kıbrıs’ın kredi notunun uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s tarafından düşürülmesiyle bunlar kesildi. Çünkü Kıbrıs’ın sorunu ne kamu maaşları, ne emeklilikler ne de sosyal ödeneklerdi. Eski Başsavcı Alekos Markidis’in bilirkişi notuna göre ‘kamu çıkarı için yasa ile mülkiyet haklarına kısıtlama getirilemez, böyle bir yasa anayasaya aykırı olur’. Zamanın Başsavcısı Petros Kliridis de aynı görüşü ortaya koydu. Bu bilirkişi görüşleri görmezden gelindi ancak son mahkeme kararları (bilirkişi görüşlerini) tamamen haklı çıkardı.”