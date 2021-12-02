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Anastasiadis “Pandora Papers” konusunda Meclis komitesine ifade verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Pandora Papers” adıyla kamuoyunda yer alan iddialarda adının geçmesi konusunda Meclis Kurumlar Komitesi’ne yazılı ifade verdi.

02 Aralık 2021 Perşembe 10:15
Anastasiadis “Pandora Papers” konusunda Meclis komitesine ifade verdi

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dünya kamuoyunda “Pandora Papers” adıyla yer alan ve dünya basınında da geniş yer bulan iddialar konusunda dün Meclis Kurumlar Komitesi’ne açıklamada bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Başkanlık Bürosu Müdürü Petros Dimitiru tarafından komiteye sunulan 12 sayfalık savunmasına Anastasiadis, “adının söz konusu kağıtlarda yer aldığına ilişkin iddiaların gerçekleri yansıtmadığını” öne sürdü.

Anastasiadis özetle, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek, hükümet ve kurumların aldıkları tedbirler sayesinde Güney Kıbrıs’ın kara para aklanmasının önlenmesi konusundaki kurallarla tam bir uyum içinde olduğunu iddia etti.

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Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Pandora Papers hakkındaki kararında adının geçmesinin kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını, bu kararın BBC ve The Guardian gibi basın kuruluşlarının haberleriyle de örtüşmediğini belirten Anastasiadis, “siyasi amaçların AP içerisinde de var olduğu düşüncesini taşıdığını” ifade etti.

Anastasiadis, kendi soyadını taşıyan avukatlık bürosuyla ilişiğinin 2013 yılından beridir kesik olduğunu ifade ederken tüzel kişi ve şirketlerin, seçilmiş siyasilerin isimlerini taşıyamamasını öngören bir yasa tasarısının hazırlaması gerektiğini de vurguladı.

Politis gazetesi ise, Rum Barolar Birliği’nin “Nikos Hr. Anastasiadis” avukatlık bürosunun Pandora Papers’da yer almasına ilişkin araştırmalarını tamamladığını, cezai kovuşturmaya gerek olması durumunda Başsavcı’ya bilgi verileceğini aktardı.

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Son Güncelleme: 02.12.2021 12:00
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