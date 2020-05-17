Anastasiadis: “Niyetimiz kapıları siyasi sebeple kapatmak değildi”

SEÇİM KAMPANYASINA DESTEK VERİRSE CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN KAYBEDECEĞİNE İNANIYOR

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara sınır kapılarının, çok yakında yeniden işlemeye başlayacağı kanaatini dile getirdi. Seçim kampanyasına destek vermesi halinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın seçimi kaybedeceği görüşünü de belirtti.

Anastasiadis, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar sürecinde ilk söyleşiyi Politis gazetesine verdi. Anastasiadis’in bu süreçte, gazetenin “manastır sarayı” olarak isimlendirdiği Rum Başkanlık Sarayı’nda, tek başına bir odada kapalı, keşiş gibi yaşadığı ve Politis mensuplarını ofisinde maske, eldiven ve antiseptiklerle tam donanımla karşıladığına dikkat çekildi.

Uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde yurtdışında okuyan öğrencilerin ülkeye geri dönmemesinin insanlık dışı ancak gerekli olduğu görüşünü de dile getiren Anastasiadis, bu süreçteki uygulamalardan genel olarak memnun olmakla birlikte “en zayıf halka” diye nitelediği öğretmenlerin, uzaktan eğitim konusunda eğitimsiz olduğunu söyledi.

Genel olarak uygulanan kısıtlamalar, sağlık sistemi, ekonomi v.b. üzerinde yoğunlaşan söyleşide, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara geçiş kapıları, Kıbrıs sorunu ve KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili sorular da yer aldı.

“KAPATMAYI ASLA HEDEFLEMEDİK”

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarının yeniden açılıp açılmayacağı, ne zaman açılacağı sorusuna karşılık sözlerine “barikatları kapatmayı asla hedeflemedik” diyerek başlayan Anastasiadis, şöyle devam etti:

“Daha iyi sağlık denetimi için önleyici tedbirler alındı. İşleyişi askıya alınan barikatlar vatandaşlara hizmette veya denetimlerde zorluk yaratmayacak şekilde seçildi. Örneğin Ledra (Lokmacı) barikatın, doğru kontrol yapılması imkânsız olacak kadar çok geçiş vardı. Ancak Ledra Palace, birkaç yüz metre ilerde de araç geçişleri için Ay. Demet (Metehan) barikatları vardı. Dolayısıyla, niyetimiz siyasi sebeple kapatmak değildi. İki barikatın daha açılacağı günlerdi, inşallah dostum Akıncı beni işitir, askerî bölge addedilen Piroi (Gaziler) ve Kokkina’dakiler (Erenköy) de açılır. Aksi halde o barikatlar da işleyecekti. Geçişlerin yasaklanması bütün barikatları kapatan işgal bölgelerindeki yasadışı yönetimden geldi.”

Kara geçiş kapılarının bazılarının mı yoksa hepsinin mi yeniden işlemeye başlamayacağı, bunun nasıl olacağı, görüşmenin öncelikleri arasında olup olmadığı sorulan Anastasiadis “Elbette” dedi, şunları ekledi:

“Ülkenin epidemiyolojik durumu çerçevesinde. Havaalanları yeniden işleyecekse, barikatların açılmaması mümkün mü? Bazılarında sorun olursa, o barikatın işleyişinin askıya alındığını söyleyebilirsin ama diğerleri açık kalır. Hepsinden geçişlere müsaade edilmesi de artık zaman meselesi” dedi.



“(BİN BEŞYÜZ CİVARINDAKİ KIBRISLI TÜRKE) SORUN ÇIKARAN BİZ DEĞİLİZ”Anastasiadis, Rum tarafında çalışan bin 500 civarında Kıbrıslı Türkün Güney’e geçme talepleri hatırlatıldığında ise şu cevabı verdi: “Sorun çıkaran biz değiliz. Bugüne kadar gerek tıbbi alanda gerek ödenekler alanında ihtiyacı olan hemşerilerimize hizmet veriyoruz. Bu bin 500 kişiye de verilir çünkü çalışamayanlar, Çalışma Bakanlığı’nın ödenek programına dâhil edilebilir. Ayrım yapmıyoruz.”“(KIBRIS SORUNU) ERDOĞAN’IN OFİSİNDE”Salgın aşamasında Kıbrıs sorununun nerede olduğu sorulduğunda “Erdoğan’ın ofisinde” cevabını veren Anastasiadis “gerçekçi olalım. Şu anda istesek de istemesek de maalesef Sayın Akıncı tartışmalıdır. Yalnız içteki rakipleri tarafından değil Türkiye tarafından da” dedi.“Seçim kampanyası sırasında Sayın Akıncı’nın yanında olacak mısınız?” sorusuna karşılık Anastasiadis “Kıbrıs Türk toplumuna karışması düşünülecek en son kişi ben olurdum. Bu, Sayın Akıncı’nın kaybetmesi için en iyi reçetedir. Önceki adayda oldu” ifadesini kullandı.“BY-PASS EDİLMEDİK, HER ŞEYİ BİLİYORDUK”Avrupa Komisyonu Başkanı’na Kıbrıslı Türklere yardım konusunda mektup gönderdiği hatırlatılarak, başka uluslararası kuruluşların da Akıncı ile doğrudan teması olup olmadığı sorulduğunda “Bu, AB tarafından Kıbrıslı Türk hemşerilerimize verilen yardım çerçevesi içerisindedir” cevabını veren Anastasiadis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin by-pass edilmesi izlenimi veren bir hareket olabilir mi” sorusuna karşılık şunları söyledi:“Hayır. Kesinlikle. Avrupa Konseyi’nde, işgal bölgelerine verilmekte olan yardımın artırılmasını da kabul etmeye hazır olduğumuzu açıkça söyledim, yeter ki doğru prosedürler olsun ve Türkiye’nin sebep olduğu kriz kalksın.”“Dolayısıyla, Komisyon’un bu hareketlerinden haberdar mıydınız?” sorusuna karşılık da “Elbette. Her şeyi biliyorduk. Ne yardım verileceğini de nasıl verileceğini de” ifadesini kullandı.