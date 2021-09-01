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Anastasiadis müzakere grubunu bilgilendirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün müzakere grubuyla bir toplantı yaptığı ve toplantıda, 1960 Anayasası’na geri dönüş konusunda dile getirdiği önerinin daha istikrarlı bir hale getirilebilmesi için grubun desteğini talep ettiği bildirildi.

01 Eylül 2021 Çarşamba 10:45
Anastasiadis müzakere grubunu bilgilendirdi

Politis gazetesi, “Ve Başkan Öneri Hazırlıyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Kıbrıs müzakere grubuyla bir toplantı gerçekleştirdiğini ve toplantıda, 1960 anayasasına geri dönüş şeklinde dile getirdiği önerisi konusunda grup üyelerinin katkısını talep ettiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklerin “egemen eşitliğin tanınması talebine net bir şekilde yanıt verme çabası çerçevesinde dile getirdiği; 1960 Anayasası’na geri dönüş önerisinin daha istikrarlı bir tez halini alması amacıyla müzakere grubundan katkı talep ettiğini” belirtti.

Anastasiadis’in, söz konusu önerisinin iç cephede birçok tepki almış olması ve bazı çevrelerce de gerçekçi bulunmamasına karşın tezinde ısrarcı olduğunu ve bu önerisine daha net bir biçim kazandırmayı istediğini öne süren gazete, Anastasiadis’in müzakere grubundan da bu yönde katkı talep ettiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in bugün Rum Ulusal Konsey’ini toplayacağını ve toplantıda 1960 Anayasası’na dönüş tezini gündeme getirmesinin beklendiğini belirtirken konu hakkında daha açıklayıcı bir duyurunun yapılmasının da beklendiğini belirtti.

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İNGİLİZ FORMÜLÜ

Anastasiadis’in bu önerisinin aslında İngiltere’nin formülüyle bağdaştığını da öne süren gazete, İngiliz formülünün “1960 rejimine bir süreliğine geri dönüşü ve akabinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’deki gibi daha fazla özerkliğe sahip bir devlet şeklinde dönüşmesini” öngördüğünü vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise “Resmileşmeyi Bekliyorlar – Siyasi Liderlik Pasaportlar ve 1960’a Dönüş Konusunda Yanıtlar Almayı Bekliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, bugün yapılacak Rum Ulusal Konseyi toplantısına değindi.

Gazete, toplantıya katılacak liderlerin Kıbrıs sorunu, pasaportlar ve 1960 Anayasası’na dönüş konularında resmi bilgilendirme almayı beklediklerini vurguladı.

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Son Güncelleme: 01.09.2021 11:48
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