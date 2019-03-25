Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ortak hedefin, işgalden kurtulup, adanın yeniden birleşmesini sağlamak olduğuna işaret ederek, birlik sağlamadan bir mücadelenin kazanılmasının mümkün olmadığı belirtti.

Rum radyosu, 25 Mart 1821 Yunan Ayaklanması’nın yıldönümü nedeniyle Güney Kıbrıs genelinde çeşitli törenler düzenlendiğini duyurdu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis kutlama törenleri çerçevesinde düzenlenen dini törenin ardından gazetecilerin, 12 Nisan’daki Türkiye-Yunanistan görüşmeleri ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un 15 Nisan’da raporunu sunacağını hatırlatmasına karşılık Anastasiadis “mücadele, bölünmüşken kazanılmaz” dedi

Anastasiadis sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortak hedef işgalden kurtulmak, ülkenin yeniden birleştirilmesi, bazı ilkeler temelinde işleyebilir, sürdürülebilir, bağımsız, egemen ve her türlü nüfuzdan uzak normal bir Avrupa devleti kuracak çözüm olduğuna göre, o zaman bu hedefe ulaşma yollarında neden anlaşmazlıklar olması veya birlik olunmaması gerektiğini anlamıyorum.”