Anastasiadis Madrid’de İspanya Başbakanı Sanchez’le biraraya geldi

Fileleftheros gazetesi “Türkiye Kelimesi Tabu” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in İspanya’ya yaptığı bu ziyaretlerle ilgili var olan zorlukların önceden bilindiğini ileri sürdü.

Anastasiadis-Sanchez görüşmesinin ardından, Rum Yönetimi Başkanı ile İspanya Başbakanı arasında var olabilecek iyi ortamın, Madrid’in Türkiye konusundaki yaklaşımını farklılaştırmaya yeterli olmadığının pratikte kanıtlandığını öne süren gazete, görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada Türkiye’nin tutumu nedeniyle meydana gelen Kıbrıs’la ilgili tüm meselelere atıfta bulunulduğunu fakat Türkiye kelimesinin özenle kayda geçirilmediğini öne sürdü.

Bunun, Ankara’yla olan ilişkileri bozmamak adına İspanya’nın nereye kadar gidebileceğini gösterdiğini öne süren gazete, İspanya’nın, pazartesi günü gerçekleştirilecek olan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında “AB tarafından tepki verilmesi gerektiğini destekleyeceği konusunda söz verdiğini” iletti.

İspanya’nın bu konuda sözünü tutup tutmayacağının pazartesi günü ortaya çıkacağını belirten gazete, gerek Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Sanchez’le olan görüşmesinde, gerekse Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Jose Manuel Albares'le yaptığı görüşmede, İspanya hükümetini “gerek Kıbrıs içindeki ve etrafındaki durum, gerekse Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili olarak bilgilendirmeye özen gösterdiklerine” dikkati çekti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Anastasiadis-Sanchez görüşmesinde Avrupa gündemi, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve “Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları ile deniz alanlarındaki Türk provokasyonları”, mülteci meselesi, korona virüs pandemisiyle mücadele çabaları, bölgesel gelişmeler aynı zamanda Güney komşuluk politikası ile Batı Balkanlarla ilgili konuların ele alındığını belirtti.

İki hükümet tarafından yayımlanan ortak açıklamaya göre, Anastasiadis ile Sanchez’in görüşmede, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkileri yineleyerek, küresel problemleri ve Avrupa gündeminki önemli konuları ele aldıkları ifade edildi.

Gazete Anastasiadis ile Sanchez’in, huzurlu, istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Akdeniz’in AB için stratejik öncelik teşkil ettiğini yineleyerek, iki ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek belirttiklerini de iletti.

Anastasiadis ile Sanchez, deniz hukuku da dahil olmak üzere, uluslararası hukuk uyarınca, her devletin deniz alanlarındaki egemenlik haklarına saygı duyulmasının önemini de vurguladı.

Anastasiadis ve Sanchez’in, Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında tanımlandığı gibi aynı zamanda AB normları ile AB ilke ve değerleri uyarınca, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü temelindeki kapsamlı ve sürdürülebilir çözümüne yönelik güçlü desteklerini teyit ettiklerini yazan gazete, Anastasiadis ile Sanchez’in, kapalı bölge Maraş konusunda ise, kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüme varılmasına katkıda bulunacak uygun ortamın yaratılması için, BM Güvenlik Konseyinin tüm kararları ve açıklamaları ile Avrupa Konseyinin ilgili kararlarına saygı duyulması ve bunların uygulanması gerektiğini vurguladıklarını aktardı.

Ortak açıklamada, bunun “hem Kıbrıslı Türkler, hem de Kıbrıslı Rumlar olarak yalnızca Kıbrıs halkına fayda sağlamakla kalmayıp, geniş bölgedeki barış ve istikrara da önemli ölçüde katkıda bulunacağının vurgulandığı” belirtildi.

İspanya’daki Başbakanlık konutundaki görüşmeden önce ise, Rum ve İspanya Dışişleri Bakanlarının bir çalışma kahvaltısında bir araya geldiklerini yazan gazete, Hristodulidis’in Jose Manuel Albares'i, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ile “Kıbrıs MEB’i ve kapalı bölge Maraş ve Karpaz’da olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarındaki, devam eden Türk tehditleri konusunda bilgilendirdiğini” belirtti.

Gazete, görüşmede Mülteci konusu ile bölge ülkelerindeki mevcut durumun ele alındığını da belirtti.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Madrid temasları çerçevesinde dün İspanya Kralı 6’ncı Felipe’le bir araya geldiğini de yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Rum Yönetimi’nin İspanya’daki Büyükelçisi Elena Mina’nın da yer aldığı görüşmede pandemi ve iklim değişikliğiyle mücadele yanı sıra mülteci konularının ele alındığını ve Anastasiadis’in İspanya Kralını Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Gazete, Anastasiadis ile İspanya Kralının daha sonra baş başa yemeğe geçtiklerini ekledi.

Konuyla ilgili haberler Alithia gazetesinde “Anastasiadis ile Sanchez BM’nin Kıbrıs’la İlgili Kararlarına Saygı Duyulmasını İstiyor- İspanya AB Normlarına Sahip İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çözümünden Yana”, Haravgi’de ise “Kıbrıs Sorunu ile Mülteci Konusu Anastasiadis-Sanchez Ortak Açıklamasında” başlığıyla yer buldu.