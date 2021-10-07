Anastasiadis: “Macron’un savunmada bağımsız AB görüşüyle hemfikiriz”

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Slovenya’da Salı günü yemekli formatta gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’ne katıldığını, zirvede yaptığı konuşmada Afganistan’daki durumun Türkiye tarafından suiistimal edilmesi ihtimalinden söz ettiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, “Türkiye’nin Afganistan’dan AB’ye mülteci yönlendirmekten çekinmeyeceğini ve Afganistan sorununun AB için Truva Atı olmasına müsaade edilmemesi gerektiğini” iddia etti.

Afganistan’a komşu ülkelere, Afgan mültecilerin konaklaması amacıyla destekler verilmesi gerektiğini de belirten Anastasiadis, “Türkiye gibi, mültecileri başka çıkarlar elde etmek için kullanabilecek ülkelerin ise bu desteklerden muaf tutulmaları gerektiğini” savundu.

Anastasiadis konuşmasında ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “güçlü ve askeri anlamda bağımsız bir AB’nin gerekliliği” şeklindeki tezine katıldıklarını da sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise, Anastasiadis’in AB-Batı Balkanlar Zirve Toplantısı zirve toplantısı çerçevesinde temaslar gerçekleştirdiğini ve Kıbrıs sorunu ile Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının “yasa dışı eylemleri” hakkında muhataplarına bilgi aktardığını yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos konuya ilişkin açıklamasında, Anastasiadis’in zirve çerçevesinde AB liderleriyle gerçekleştirdiği temaslarda, Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının “denizde ve Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında gerçekleştirdikleri yasa dışı eylemlere” değindiğini belirtti.

Gazete haberini devamında ise, Anastasiadis’in Salı günü gerçekleştirilen AB Zirvesi’nde Afganistan konusunda yaptığı konuşmaya yer verdi.