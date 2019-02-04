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Anastasiadis, Lute ile görüştü

Anastasiadis, Lute ile görüştü

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:34
Anastasiadis, Lute ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bugün saat 16.30’da, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute ile bir araya geldi.
Rum haber kaynakları, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in de hazır bulunduğu, 17.45’te tamamlanan Anastasiadis-Lute görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapılmadığını duyurdu.
Anastasiadis, Lute ile dün de görüşmüştü.
PRODROMU
Bu arada, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Anastasiadis-Lute görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunarak, diyaloğun bu akşam da devam ettiğini ve doğal olarak, garantör ülkelerle ilgili konuların ele alındığını söyledi.
Prodromu, Lute’un önümüzdeki günlerde garantör ülkelerle görüşmeleri olacağını da kaydetti.

AKINCI'YLA GÖRÜŞME ARZUSU

Prodromu ayrıca, Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşme niyetini bir kez daha dile getirdiğini ve ilerleyen günlerde, Akıncı’yla temasa geçerek, görüşme yapılmasını arzuladığını ileteceğini belirtti.
 

Son Güncelleme: 04.02.2019 21:12
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