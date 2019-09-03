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Anastasiadis- Lute görüşmesi sona erdi

Görüşmenin sona erdiği ve Lute’un Başkanlık’tan ayrıldığı bildirildi..

Anastasiadis- Lute görüşmesi sona erdi

Görüşmenin sona erdiği ve Lute’un Başkanlık’tan ayrıldığı bildirildi..

03 Eylül 2019 Salı 08:48
Anastasiadis- Lute görüşmesi sona erdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında bu sabah Başkanlık Sarayı’nda yapılan görüşmenin sona erdiği ve Lute’un Başkanlık’tan ayrıldığı bildirildi.
Anastasiadis’in şu sıralarda Ulusal Konseyi gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirten Rum haber kaynakları, Lute’un liderlerle görüşmelerini yarın da sürdürmesinin beklendiğini kaydettiler.

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Son Güncelleme: 03.09.2019 12:19
Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisJane Holl Lute
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