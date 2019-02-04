Anastasiadis-Lute görüşmesi 3 saat sürdü

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un görüşmesi üç saat sürdü.

Saat 18.30'da başlayan görüşme 21.30 sıralarında tamamlandı.

Lute, yarın 18.30'da Anastasiadis'le yeniden görüşecek.

Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı'na (KIPE) göre görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Büyük bölümü baş başa görüşme şeklinde geçen toplantının başlarına Rum Başkanlık Sarayı Diplomatik Büro Şefi Kiriakos Kuros, hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu ve Müzakereci Andreas Mavroyannis de katıldı.

Görüşme sürerken Müzakereci Mavroyannis'in bir ara toplantıdan ayrıldığı ve 20 dakika sonra elindeki bir dosyayla birlikte yeniden toplantıya katıldığı belirtildi.