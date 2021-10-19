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Anastasiadis Lillie ve Sharma ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, Rum Başkanlık Sarayı’nda İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Sorunu Yetkilisi Ajay Sharma ile görüştüğü bildirildi.

19 Ekim 2021 Salı 11:30
Anastasiadis Lillie ve Sharma ile görüştü

Haravgi gazetesi, Anastasiadis’in Lillie ve Sharma ile Kıbrıs sorununu ve “Türk tahriklerini” ele aldığını kaydederken, elde edilen bilgilere dayanarak İngilizlerin müzakerelerin nasıl yeniden başlayacağıyla ilgilendiğini ve BM’den özel temsilci atanmasını desteklediğini yazdı.
Haberde, Lillie ile Sharma’nın KKTC’de de bazı temaslarda bulunacağı ifade edildi.
Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un dün yazılı açıklama yaparak, Anastasiadis’in görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta yaptığı son görüşmeye dair bilgilendirme yaptığını kaydettiğini yazdı.

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Habere göre Pelekanos, görüşmede ayrıca Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun çözümü için diyalogun en kısa sürede yeniden başlamasına yönelik ileriki adımlarla ilgili görüş alışverişi yapıldığını belirtti.

 

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Son Güncelleme: 19.10.2021 12:12
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