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Anastasiadis Larnaka Havalimanı’nı ziyaret etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, Larnaka Havalimanı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:00
Anastasiadis Larnaka Havalimanı’nı ziyaret etti
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Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis’in havalimanına gelen yolculara yapılan antijen testlerini yerinde inceleme fırsatı bulduğunu ve havalimanı personeliyle prosedürler konusunda sohbet ettiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, otelciler ve seyahat acenteleri birlikleri temsilcileri ve Larnaka Havalimanı işletmeci şirket temsilcisinin katılımıyla havalimanında yer alan toplantıya katıldığını yazdı.

Anastasiadis, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, yeni turizm sezonuna iyimserlik ve umutla yaklaştıklarını belirterek, toplantıda turizm sezonuyla ilgili planların ve problemlerin istişare edildiğini söyledi.

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JOHNSON’DAN GÜNEY KIBRIS’TAKİ TURİZME “HAYIR”

Öte yandan Alithia gazetesi de, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu turuncu seyahat listesindeki ülkelerde tatil yapılmasının yasaklandığına dair açıklamasının “kötü bir sürpriz” olduğunu yazdı.

Haberde, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’tan dönen kişilere 10 günlük karantina uygulamaya devam edeceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 19.05.2021 13:35
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