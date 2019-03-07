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Anastasiadis Kraliçe 2.Elizabeth ile görüştü

Anastasiadis Kraliçe 2.Elizabeth ile görüştü

07 Mart 2019 Perşembe 08:18
Anastasiadis Kraliçe 2.Elizabeth ile görüştü

Londra’da bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün, Buckingham Sarayı’nda, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edildiği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis ile birlikte, Buckingham Sarayı’na giderek, Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştüğünü yazdı. 
Haber göre, görüşme sırasında Anastasiadis, Birleşik Krallık’taki “Kıbrıs” diasporası onuruna, Buckingham Sarayı’nda düzenlenen etkinlik nedeniyle teşekkürlerini sunarken, “Kıbrıslıların” yaşadıkları ülkeye değerli katkı sağlamalarından dolayı gurur duyduğunu da ifade etti. 
Anastasiadis, bunlardan çoğunun, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onore edildiğini belirtti.
Habere göre, Kraliçe 2.Elizabeth ise Kıbrıs diasporasının Birleşik Krallık’taki önemli varlığını  ve üyelerinin, Britanya toplumuna yönelik katkısını vurguladı. 
Fileleftheros gazetesi, aynı haberin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve eşi Andri’nin, öncesinde ise,  Thyatira ve Büyük Britanya Başpiskoposu Grigoris ile bir araya geldiğini yazdı. 
Habere göre Anastasiadis, Büyük Britanya Başpiskoposuna Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda bilgi verdi.
Görüşmede, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi’nin Birleşik Krallık’taki Yüksek Komiseri Evripidis Evriviadis de yer aldı. 
ANASTASİADİS-MAY GÖRÜŞMESİ 
Gazete yine aynı haberinin içerisinde Rum Haber Ajansı’nın bilgilerine atıfta bulunarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İngiltere Başbakanı Theresa May ile gerçekleştirdiği görüşmede, Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması çabası çerçevesindeki en yeni gelişmeler konusunda May’e bilgi verdiğini yazdı.
Habere göre Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un tüm müdahil taraflara gerçekleştirdiği ziyaretlerden de bahsederken, Lute’un Ankara’ya ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğinden de söz etti. 
Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin hemen yeniden başlamasına hazır olduğunu  dile getirdi. 

 

Son Güncelleme: 07.03.2019 11:26
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Elizabeth
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