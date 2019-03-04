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Anastasiadis KKTC’deki Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili verdiği sözü tutmadı

Anastasiadis KKTC’deki Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili verdiği sözü tutmadı

04 Mart 2019 Pazartesi 10:21
Anastasiadis KKTC’deki Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili verdiği sözü tutmadı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rumların KKTC’deki mallarının kullanım kaybı ile ilgili, seçim propagandaları çerçevesinde yaptığı vaatlerden caydığı bildirildi.
Politis gazetesi, Anastasiadis’in seçim öncesi propagandalarında, bu malların kullanım kaybıyla ilgili bir politika belirleneceğinden ve KKTC’de mal bırakan Rumlara yıllık tazminat ödeneceğinden bahsettiğini; ancak bu konuda hiçbir eylemde bulunmadığını yazdı.
Gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’nda, KKTC’de mal bırakan Rumlar için bir arşiv çalışması yapılmakta olduğunu, ancak Anastasiadis’in bu programı uygulamakta isteksiz olduğunu kaydetti.
 

Son Güncelleme: 04.03.2019 13:42
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