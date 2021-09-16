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Anastasiadis: “Kıbrıs sorunu konusundaki öneriler sadece BM çerçevesinde yapılmalı”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile dün bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu konusundaki önerilerin BM çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı.

16 Eylül 2021 Perşembe 11:30
Anastasiadis: “Kıbrıs sorunu konusundaki öneriler sadece BM çerçevesinde yapılmalı”

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’le bir araya geldiğini ve İngiltere’nin Kıbrıs sorununa ilişkin fikirleri ve kulis faaliyetlerine ilişkin bildi talep ettiğini yazdılar.

Habere göre görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Anastasiadis’in görüşmede, Kıbrıs sorununa ilişkin tüm öneri ve fikirlerin BM kararları çerçevesinde yer alması gerektiğini vurguladığını açıkladı.

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Pelekanos’a göre, Lillie’nin gündemi meşgul eden söyleşisi öncesinde yaptığı taleple gerçekleşen görüşmede Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, BM Genel Sekreteri’nin de hazır bulunacağı bir görüşmede bir araya gelmeye hazır olduğunu ifade etti.

Anastasiadis ayrıca, müzakere sürecinin yeniden başlaması çabalarını güçlendireceğini iddia ettiği cesur ve esaslı Güven Yaratıcı Önlemlerin gerekli olduğunu vurguladı.

Pelekanos ayrıca, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’in ise, “ülkesinin, çözüm müzakerelerinin uzlaşılmış zemin temelinde yeniden başlaması şeklindeki tezini dile getirdiğini ve İngiliz hükümetinin bazı girişimleri konusunda Anastasiadis’e bilgi aktardığını” belirtti.

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Son Güncelleme: 16.09.2021 14:56
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