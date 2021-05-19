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Anastasiadis, Kıbrıs sorunu konusunda Biden’ın müdahalesini istedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorunu konusunda ABD Başkanı Joe Biden’ın müdahalesini istediği belirtildi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:15
Anastasiadis, Kıbrıs sorunu konusunda Biden’ın müdahalesini istedi
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Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup gönderdiğini ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında başrol oynamasını istediğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Biden’a mektup gönderdiği yönündeki açıklamayı Antenna kanalına yaptığını da belirtti.

Habere göre Anastasiadis açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’a, Avrupa Birliği ya da Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin liderlerine gönderdiği gibi değil, ayrı bir mektup göndermeyi tercih ettiğini söyledi.

Anastasiadis mektubunda Biden’a, var olan mükemmel ilişkileri ve Kıbrıs sorunun çözümüne duyduğu ilgiyi anımsattığını belirtti.

Anastasiadis, “Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını terk etmeyeceğim” şeklindeki açıklaması nedeniyle de Biden’a teşekkürlerini sunduğunu söyledi.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Anastasiadis’in Biden’a yönelik mektubunda gayriresmî 5+BM konferansında olanlar konusunda bilgilendirdiğini ayrıca Türk tarafının pozisyonlarının kabul görmesinin mümkün olmadığının nedenlerini de anlattığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, ABD’nin Kıbrıs sorununda başrol oynaması yönündeki isteğini de dile getirdi.

Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’ne yönelik mektubu ve Anastasiadis-Tatar-Guterres ortak görüşmesine ilişkin önerisi konusunda ise, şu ana kadar New York’tan herhangi bir yanıt almadığını belirtti.

İki liderin Guterres ile birlikte ortak görüşmesinin, yeni bir 5’li konferansın yapılması çabaları açısından önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Anastasiadis, Genel Sekreterin mevcudiyetinde Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinde ortak zeminin bulunup bulunmayacağını ortaya çıkacağını savundu.  

Alithia gazetesine göre Anastasiadis açıklamasında ayrıca, Türkiye’nin iki devlet konusunda ısrar etmesi durumunda yeni bir 5’li konferansın toplanmasının kesin addedilmemesi gerektiğini de savundu.

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ANASTASİADİS, TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARINI DA YORUMLADI

Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün Larnaka Havalimanı’nı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesinin ve garantilerin kaldırılmasının mümkün olmadığı şeklindeki açıklamalarını yorumlaması istenen Anastasidis, bunun, Türkiye’nin yeni pozisyonu olduğunu sanmadığını, yıllara dayanan bir pozisyon olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ilk kez gayriresmî konferansta iki devlete dayalı çözümü ilk kez ortaya koyduğunu söyleyen Anastasiadis, bunun boşa yapılan bir hareketten başka bir şey olmadığını, uluslararası toplumdan, Avrupa Birliği üyesi hiçbir ülkenin bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını savundu.

Anastasiadis açıklamasının devamında, “bunun kabul edilmesi durumunda ise Pandora’nın kutusunun açılacağını ve kötü etkilerinin ülkelerin hesapladığından daha fazla olacağımı”  ileri sürdü.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pozisyonunu “kabul edilemez, uzlaşmaz ve olumsuz” olarak nitelendirerek bunun da Türkiye’nin Avrupa’dan almayı istediği veya istemekte oldukları konusunda, olumlu düşünmelerine olanak tanımadığını savundu.

ORTA DOĞU KRİZİ

Orta Doğu’daki krizin yatıştırılması için Güney Kıbrıs’ın inisiyatif üstlenip üstlenmeyeceği sorusu üzerine Nikos Anastasiadis, bir ateşkesin sağlanmasının mümkün olup olmayacağını görmek için basına yansıtmadan bazı adımlar attıklarını söyledi. 

FRANSA İLE TATBİKAT

Anastasiadis, Güney Kıbrıs-Fransa arasındaki tatbikata ilişkin bir soru üzerine ise Fransa’nın yanı sıra diğer ülkelerle geliştirilen sıkı ilişkilerden söz ederken Güney Kıbrıs’ın üçlü ve çoklu iş birlikleri geliştirdiğinden de bahsetti.

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Son Güncelleme: 19.05.2021 11:57
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