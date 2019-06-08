Anastasiadis: “Kıbrıs ile Rusya’nın hedefi daha sıkı ilişkiler”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs ile Rusya’nın ortak hedefinin, iki ülke arasında daha sıkı ilişkiler kurulması olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği’nin dün akşamki resepsiyonunda konuşan Anastasiadis, iki ülke arasındaki ilişkilerin, iki ülkenin halkları arasındaki güçlü bağların yanı sıra siyasi, ekonomik, kültürel ve dini bağlara dayandığını kaydetti.

Habere göre Anastasiadis, iki ülke arasındaki ekonomik, müteşebbis ve yatırım işbirliğinin, ikili ilişkilerde önemli bir kapı olduğunu belirtti.



Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki sözde “Türk tahriklerinden” de bahseden Anastasiadis, bu eylemlerin Kıbrıs sorunu müzakerelerinde yeni bir turun başlamasına mani olduğunu öne sürdü.

Habere göre Anastasiadis, Rusya’nın Güney Kıbrıs’a verdiği ezeli destekten ötürü teşekkürlerini de sundu.

