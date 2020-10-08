Anastasiadis: “Kayıtsız kalmadık, kalmayacağız”

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Maraş’ın sahil şeridinin sivil halka açılması sebebiyle bugün yaptığı yazılı açıklamada, kararın uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olduğu iddiasında bulundu.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bugüne kadar kayıtsız kalmadığını, şimdi de kalmayacağını” belirten Anastasiadis, gelişmelerin BM Güvenlik Konseyi, konseyin beş daimi üyesi, BM Genel Sekreteri ve AB üyesi ülkeler gibi birçok platforma şikayet edildiğini sözlerine ekledi.