Anastasiadis, Katar elçiliğinin açılışında konuştu

Fileleftheros gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis burada yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın Katar ve Körfez bölgesiyle ilişkilerini güçlendirmesinin, hükümetinin stratejik hedefini ve dış politikasının önceliğini teşkil ettiğini söyledi.

Anastasiadis, iki ülke arasındaki son yıllardaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin önemli gelişme kaydettiğini ve kaydetmeye de devam ettiğini belirtti.

2014’teki Katar ziyaretinden de söz eden Anastasiadis, bu ziyaret esnasında bir dizi anlaşmanın da imzalandığını anımsattı.

Qatar Petroleum şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içindeki faaliyetlere de müdahil olduğuna dikkati çeken Anastasiadis, Qatar Petroleum’un Exxon Mobil ile birlikte 10’uncu parseldeki sondaj programının yeniden başlamasını ilerleteceğini de söyledi.

Kıbrıs sorunundan da söz eden Anastasiadis, ilkelere bağlı tezleri nedeniyle Katar’a teşekkür ederken Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve işlevsel bir çözüm sağlanması hedefiyle BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik şahsi taahhüdünü de yineledi.

Gazete, Katar elçiliğinin resmi açılışının, dünkü Katar milli günü çerçevesinde gerçekleştirildiğini de yazdı.