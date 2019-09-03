Anastasiadis kara para aklanması konusunda konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün Alphnews’e verdiği demeçte, şahsının ve eskiden ortağı olduğu hukuk bürosunun adının Rus kara paralarının aklanması meselesine karışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in, eski hukuk bürosunun kara para aklanması meselesine karışmasının arkasında, kendisini yeniden komiser olarak önermediği için, Rum kesiminin Avrupa Komisyonu’ndaki komiseri Hristos Stilyanidis’in bulunduğuna işaret ettiğini yazdı.

Anastasiadis’in başlangıçta bu haberlerin arkasında AKEL’in olmadığını açıklığa kavuşturduğunu yazan gazete, fakat Anastasiadis’in daha sonra gazetecinin Stilyanidis’le ilgili bir sorusu üzerine, bunu yalanlamaktan kaçındığını iletti.

Açıklamasında, kara para aklanmasıyla ilgili haberi kimlerin kaleme aldığını bildiğini dile getiren Anastasiadis, bunların, kendilerine haksızlık yaptığını düşünen kişiler olduğunu ifade etti.

Anastasiadis demecinde sabrın da bir sınırı olduğunu ekledi.