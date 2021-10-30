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Anastasiadis, Kadis ve Pelekanos ile Glascow’a gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis İngiltere’nin ev sahipliğinde düzenlenecek BM İklim Değişikliği Zirvesi’ne (CoP26) katılmak üzere yarın Glaskow’a gidiyor.

30 Ekim 2021 Cumartesi 10:15
Anastasiadis, Kadis ve Pelekanos ile Glascow’a gidiyor

Alithia’nın haberine göre, Anastasiadis’e Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ve Sözcü Marios Pelekanos eşlik edecek. Zirve çerçevesinde Rum Tarım Bakanlığı’nın Kadis yönetiminde, 2 Kasım’da “Akdeniz Günü” dolayısıyla AB Akdeniz Sekreterliği, Akdeniz İklim ve Çevre Değişikliği Ağı ve Clima-Med Project işbirliğinde “Akdeniz’de İklim İçin Eylem” konulu bir etkinlik gerçekleştireceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 30.10.2021 11:12
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