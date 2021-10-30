Anastasiadis, Kadis ve Pelekanos ile Glascow’a gidiyor

Alithia’nın haberine göre, Anastasiadis’e Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ve Sözcü Marios Pelekanos eşlik edecek. Zirve çerçevesinde Rum Tarım Bakanlığı’nın Kadis yönetiminde, 2 Kasım’da “Akdeniz Günü” dolayısıyla AB Akdeniz Sekreterliği, Akdeniz İklim ve Çevre Değişikliği Ağı ve Clima-Med Project işbirliğinde “Akdeniz’de İklim İçin Eylem” konulu bir etkinlik gerçekleştireceği kaydedildi.
Alithia’nın haberine göre, Anastasiadis’e Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ve Sözcü Marios Pelekanos eşlik edecek. Zirve çerçevesinde Rum Tarım Bakanlığı’nın Kadis yönetiminde, 2 Kasım’da “Akdeniz Günü” dolayısıyla AB Akdeniz Sekreterliği, Akdeniz İklim ve Çevre Değişikliği Ağı ve Clima-Med Project işbirliğinde “Akdeniz’de İklim İçin Eylem” konulu bir etkinlik gerçekleştireceği kaydedildi.