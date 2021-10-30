Anastasiadis, Kadis ve Pelekanos ile Glascow’a gidiyor

Alithia’nın haberine göre, Anastasiadis’e Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ve Sözcü Marios Pelekanos eşlik edecek. Zirve çerçevesinde Rum Tarım Bakanlığı’nın Kadis yönetiminde, 2 Kasım’da “Akdeniz Günü” dolayısıyla AB Akdeniz Sekreterliği, Akdeniz İklim ve Çevre Değişikliği Ağı ve Clima-Med Project işbirliğinde “Akdeniz’de İklim İçin Eylem” konulu bir etkinlik gerçekleştireceği kaydedildi.

