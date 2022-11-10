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Anastasiadis, İsrail’de temaslarda bulundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün İsrail’de resmi temaslarda bulundu, İsrail Cumhurbaşkanı Benjamin Netanyahu ve Başbakanı Isaac Herzog’la görüştü.

10 Kasım 2022 Perşembe 11:45
Anastasiadis, İsrail’de temaslarda bulundu

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün İsrail’e giderek, İsrail’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri kazanan Benjamin Netanyahu ve Başbakan Isaac Herzog’la temaslar yaptığını yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos dün yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis’in Netanyahu’yla görüşmesinde, Kıbrıs sorunu ve sözde "Türk kışkırtmaları" hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Görüşmede, Euroasia Interconnector projesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik şebekesinin bağlanması, “Ishai” ile “Afrodit” doğal gaz yatakları konusunda iki ülke arasında uzlaşılan düzenlemeler ve İsrail doğal gazının Güney Kıbrıs üzerinden ihraç edilmesi konularının da ele alındığı vurgulandı.

Anastasiadis’in Kıbrıs sorunu konusundaki bilgilendirmesinin akabinde Netanyahu’nun, Güney Kıbrıs’ın müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabaya yönelik desteğini belirttiği ifade edilen açıklamada, Anastasiadis’in ayrıca İsrail Başbakanı Isaac Herzog’la da görüştüğü aktarıldı.

Anastasiadis’in Herzog’la görüşmede yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi anlaşmasının önemine dikkat çektiği ve bu anlaşmanın, sorunların diyalogla çözülebileceğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu söylediğini vurguladı.

Bu anlaşmanın, “Kıbrıs-Lübnan arasındaki MEB sınırlarının belirlenmesi gibi birçok MEB sınırı belirlenmesi anlaşmasının önünü açması temennisini” de dile getiren Anastasiadis, Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı davranmayı sürdürdüğü iddiasında bulundu.

Anastasiadis ayrıca, Kıbrıs sorununa, BM kararları ve AB normları temelinde bir çözüm bulunması çabalarını sürdüreceklerini de öne sürdü ve “destek için dostlarımıza güvenebileceğimizden eminiz” şeklinde konuştu.

Gazete ayrıca, Herzog’un Anastasiadis’e, İsrail’in en önemli nişanlarından olan “Onur Nişanı” verdiğini de yazdı.

Haber göre, söz konusu törende Anastasiadis ve Herzog, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki işbirliği ve dostluk ilişkilerine vurgu yaptılar.

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