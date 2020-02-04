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Anastasiadis İngiliz Yüksek Komiseri İle Görüştü

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile bir araya geldiği belirtildi. 

Anastasiadis İngiliz Yüksek Komiseri İle Görüştü

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile bir araya geldiği belirtildi. 

04 Şubat 2020 Salı 09:45
Anastasiadis İngiliz Yüksek Komiseri İle Görüştü

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile bir araya geldiği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile İngiliz Yüksek Komiseri Steven Lillie arasındaki görüşmede İngiltere’nin AB’den ayrılması nedeniyle ne Kıbrıslıların İngiltere’deki ne de İngilizlerin Kıbrıs’taki günlük yaşantılarının etkilenmeyeceğine dair karşılıklı teyitte bulunulduğunu yazdı.
Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios konu hakkında yaptığı açıklamada, görüşmede, Birleşik Krallık’ın AB’den çıkması ile ilgili konuların yanı sıra bunun Kıbrıs ile ilişkisinin ele alındığını ifade etti.
Kusios, Kıbrıs sorunundan da söz edildiği görüşmede Anastasiadis’in, müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğu yönündeki teyidini de dile getirdiğini söyledi.
Görüşmede, ticaret ve ikili ilişkilerin de ele alındığını ifade eden Kusios, her iki tarafın da işbirliğini ileriye taşıma niyetinden de söz etti. 

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Öğrencilerle ilgili olarak ise Kusios Kıbrıslı öğrencilerin, İngiliz öğrenciler gibi aynı muameleye tabi tutulacağını, Rum Yönetimi adına Anastasiadis’in İngiliz vatandaşlarının Kıbrıs’ta ikamet etmesi ve günlük yaşantısının herhangi bir şekilde etkilenmeyeceğini vurguladığını söyledi. 
Lillie ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ülkesinin AB’den ayrılmasının, ülke tarihinde yeni bir başlık açtığından söz etti. 
İki ülke arasındaki ilişkilerden de bahseden Lillie, ülkesinin; Güney Kıbrıs ile derin ve güçlü ilişkiler içerisinde olma taahhüdünü de yeniden teyit etti. 
Lillie ayrıca Anastasiadis’e, Birleşik Krallık’taki Kıbrıs vatandaşlarının haklarının etkilenmeyeceğini teyit ederken Kıbrıslıların, Birleşik Krallık’a vizesiz girmeye devam etmesinin mümkün olduğunu belirtti. 

(FK/ŞEB)
 

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:41
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