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Anastasiadis ile Leyen gayri resmi konferansta AB’nin temsiliyetine vurgu yaptı

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, dün öğleden sonra telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

21 Şubat 2021 Pazar 10:15
Anastasiadis ile Leyen gayri resmi konferansta AB’nin temsiliyetine vurgu yaptı
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Kıbrıs sorununa ilişkin gayri resmi konferansta AB’nin temsiliyetine vurgu yaptı.

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Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis ile Leyen’in, Kıbrıs sorununa ilişkin gayri resmi konferanstaki AB temsiliyetinin gerekliliğini ele aldıklarını belirtti.

Kusios, Anastasiadis ile Leyen’in görüşme sırasında, BM kararları ve AB ilkleri temelinde Kıbrıs sorununa çözüm bulunması ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması hedefiyle, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için gayri resmi konferansı toplaması kararına bağlı olarak Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda görüş alış verişinde bulunduğunu da ifade etti.

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Son Güncelleme: 21.02.2021 11:20
Anahtar Kelimeler:
Gayrı Resmi KonferansVon Der LeyenAnastasiadis
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