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Anastasiadis ile AKEL Arasında Kıbrıs sorunu tartışması

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL arasında milletvekilliği seçimlerine bir hafta kala Kıbrıs sorunuyla alakalı tartışma yaşandığı belirtildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:15
Anastasiadis ile AKEL Arasında Kıbrıs sorunu tartışması
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Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler,  bu yönde yapılan karşılıklı açıklamalara geniş bir şekilde yer verdiler.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun kendisine yönelttiği Kıbrıs sorunundaki tutumuyla alakalı eleştirilere yanıt verdiğini yazdı.

Gazete AKEL’in ise Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarını eleştirmeye devam ederken Anastasiadis’in iktidarda olduğu sekiz yıllık sürede “Kıbrıs’ın bölünmüşlüğe” sürüklendiğini ifade ettiğini belirtti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, gazetecilere yaptığı açıklamada, eleştirilere yanıt verdi ve Annan Planı’na atıfta bulunarak ‘evet’i pekiştirmek için hayır diyenin kendisinin olmadığını” söyledi.  

Anastasiadis, AKEL’in bugün önerdiği gibi, Türkiye'nin uzlaşmazlığını kırmak için önerilerle birlikte Kıbrıs sorununu çözme niyetiyle, muhatabı 11.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la hükümet eden kişinin kendisi olmadığını da anımsattı.

AKEL’in istediği veya takip ettiği süreci izlemesinin mümkün olmadığını söyleyen Anastasiadis, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümünü iki devlet temelinde çözümlenmesini isterken,  BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması için AB ve Avrupa Parlamentosu’nun önerileri, uluslararası toplumun tüm müdahaleleri varken, Türkiye’yi ikna etmenin yolunun atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Anastasiadis, “eğer bunlar siyasi partilerin, Türkiye’nin ortaya koyduğu ‘uzlaşmazlık ve yayılımcılık’ ile ilgili yapmış olduğu analizlerse, kendisinin bu yolu takip etmesinin mümkün olmadığını” belirtti.  

Anastasiadis  “Türkiye’nin pozisyonu iki devlete dayalı çözümse, yasa dışı faaliyetlerini sadece denizle sınırlı kalmıyorsa, Maraş’ın kolonizasyonu ise, BM Genel Sekreterin önüne kabul edilemez öneriler koyuyorsa,  AKEL’in önerisini kabul etmem mümkün değildir” ifadesini de kullandı.

Anastasiadis “οlumlu oyu, doğalgazın ortak kullanımını ve en yakın doğal gaz boru hattının Türkiye’den geçmesini kabul ettiğimi söylemeye gideyim. Müzakere için ne kalacağını sormak istiyorum” şeklinde de konuştu.

AKEL’DEN YANIT

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Gazete AKEL’in Anastasiadis’e yönelik yanıtının gecikmediğini belirtti.

Habere göre AKEL, Anastasiadis’e beş yıl boyunca karşısında “çözüm isteyen Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın” oturduğunu anımsattı.

AKEL, Anastasiadis’in Crans Montana başarısızlığının ardından zamanın kullanılmadan geçilmesine olanak sağladığını, herhangi bir özlü inisiyatif üstlenmediğini belirtti.

 Anastasiadis’in selefinden aldığı Kıbrıs sorunun çözümünün sağlanması mirasını-görüş birliklerini- değerlendiremediğini de ifade eden AKEL, kendilerinin çözümden önce doğal gazın müzakere edilmesini hiçbir zaman Anastasiadis’ten istemediklerini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN TUTUMU

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdiklerini yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, konuyla alakalı açıklamasında “Türkiye’nin davranışıyla Avrupa Birliği ile ilişkilerinde olumlu gündem hedefini başarmasını beklememesi gerektiğini” savundu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının da sorulması üzerine Anastasiadis, “barışın, keyfilik ve uluslararası hukukun çiğnenmesi aracılığıyla hüküm süremeyeceğini” belirtti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise açıklamasında, Avrupa’da en büyük gruplardan biri olan Avrupa Halk Partisi üyesi DİSİ’nin, Türkiye ile ilgili Avrupa Parlamentosu önemli kararına sahip olduklarını ve öncülük ettiklerini belirtti.

Neofitu, Avrupa Parlamentosu kararının TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “rahatsız ettiğini” savundu ve “rahatsız olmak istemiyorsa siyasetini değiştirmesi” gerektiğini ileri sürdü.

Neofitu “Türkiye’nin bu davranışıyla Avrupa geleceğine sahip olamayacağını” da savundu.

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Son Güncelleme: 22.05.2021 11:41
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