“Anastasiadis İkna Çabasına Kor Üstünde Devam Ediyor”

Avrupa Konseyi Başkanı’nın, yakın koruması yeni tip koronavirüs bulaştığı için karantinaya girmesi neticesinde 24-25 Eylül’de yapılması gereken Türkiye konulu Avrupa Konseyi’nin (zirvesi) 1-2 Ekim’e ertelenmesinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “ıstırabını” da uzattığı haber verildi.

Fileleftheros “Kor Üstünde… Zirve Toplantısı Arifesinde Lefkoşa ve Ankara’nın Maratonu Devam Ediyor” başlıklı haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Rum Yönetimi Başkanı Anastaiadis’in de Avrupalı liderleri ve kurumları, tezlerine ikna etme mücadelesi vermekte olduğunu yazdı.

Anastasiadis’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin Güney Kıbrıs için “risklerine” ikna etme çabalarına devam etmesi gerekeceğini ancak Avrupalı ortaklarının, Türkiye aleyhine karar almalarının zor olacağını kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı’nın “ikna” çabaları çerçevesinde Fransız “Le Figaro” gazetesine söyleşi verdiğini kaydetti.

Gazeteye göre, Anastasiadis “Le Figaro”ya 1-2 Ekim’deki zirveden, “Türk meselesiyle ilgili siyasi ve diplomatik çözümler” beklediğini söyledi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki taleplerinin “yasadışı olduğunu”, Yunan kara sularını ve sözde Rum münhasır ekonomik bölgesini “ihlal ettiğini” öne süren Anastasiadis “Suriye’den Lübnan’a, bölgenin tamamında yayılmacılık politikasına şahit oluyoruz” ifadesini kullandı.



Anastasiadis “Şimdi net olalım, Türkiye’nin meydan okumaları gerçekte Kıbrıs MEB’inde bir istiladır. Bu nedenle Berlin’deki gayrı resmî Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, tavrının cevapsız kalmayacağı, yalnız sözle değil eylemle de cevap vereceğimiz mesajı vermek için Türkiye’ye karşı bazı mevcut yaptırımları genişletmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.Gazetenin Beyaz Rusya’ya yaptırım kararını neden veto ettiklerini sorması üzerine ise “aksine! Kıbrıs Beyaz Rusya’ya yaptırım uygulanmasından yanadır, çok sert yaptırımlar da önerdik” diyen Anastasiadis kendilerinin, “uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerine yönelik hassasiyette seçici olunmasına ve çifte standarda karşı olduklarını” savundu.Alithia “Anastaiadis: Türkiye’ye Eylemle Cevap Vereceğiz” başlığıyla aktardığı haberinde AB’nin yaz döneminde, bölgedeki durumun göğüslenmesinde birlik ve kararlılık içerisinde hareket etmediğini söyleyen ve bunun kendisini üzdüğünü anlatan Anastasiadis “Fransa’nın, Cumhurbaşkanı Macron’un tutumu çok daha kararlıydı, açık ve güçlü bir kararlılık gösterdi” ifadelerini kullandı.