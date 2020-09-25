banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1134
ALTIN
453.965
DOLAR
7.5202
STERLİN
9.7174
EURO
8.7817
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

“Anastasiadis İkna Çabasına Kor Üstünde Devam Ediyor”

LE FIGARO’YA: “TÜRKİYE’YE SÖZLE DEĞİL EYLEMLE CEVAP VERECEĞİZ”

25 Eylül 2020 Cuma 09:57
“Anastasiadis İkna Çabasına Kor Üstünde Devam Ediyor”
banner337
banner351

 Avrupa Konseyi Başkanı’nın, yakın koruması yeni tip koronavirüs bulaştığı için karantinaya girmesi neticesinde 24-25 Eylül’de yapılması gereken Türkiye konulu Avrupa Konseyi’nin (zirvesi) 1-2 Ekim’e ertelenmesinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “ıstırabını” da uzattığı haber verildi.
Fileleftheros “Kor Üstünde… Zirve Toplantısı Arifesinde Lefkoşa ve Ankara’nın Maratonu Devam Ediyor” başlıklı haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Rum Yönetimi Başkanı Anastaiadis’in de Avrupalı liderleri ve kurumları, tezlerine ikna etme mücadelesi vermekte olduğunu yazdı.
Anastasiadis’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin Güney Kıbrıs için “risklerine” ikna etme çabalarına devam etmesi gerekeceğini ancak Avrupalı ortaklarının, Türkiye aleyhine karar almalarının zor olacağını kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı’nın “ikna” çabaları çerçevesinde Fransız “Le Figaro” gazetesine söyleşi verdiğini kaydetti.
Gazeteye göre, Anastasiadis “Le Figaro”ya 1-2 Ekim’deki zirveden, “Türk meselesiyle ilgili siyasi ve diplomatik çözümler” beklediğini söyledi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki taleplerinin “yasadışı olduğunu”, Yunan kara sularını ve sözde Rum münhasır ekonomik bölgesini “ihlal ettiğini” öne süren Anastasiadis “Suriye’den Lübnan’a, bölgenin tamamında yayılmacılık politikasına şahit oluyoruz” ifadesini kullandı.

banner341
Anastasiadis “Şimdi net olalım, Türkiye’nin meydan okumaları gerçekte Kıbrıs MEB’inde bir istiladır. Bu nedenle Berlin’deki gayrı resmî Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, tavrının cevapsız kalmayacağı, yalnız sözle değil eylemle de cevap vereceğimiz mesajı vermek için Türkiye’ye karşı bazı mevcut yaptırımları genişletmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.
Gazetenin Beyaz Rusya’ya yaptırım kararını neden veto ettiklerini sorması üzerine ise “aksine! Kıbrıs Beyaz Rusya’ya yaptırım uygulanmasından yanadır, çok sert yaptırımlar da önerdik” diyen Anastasiadis kendilerinin, “uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerine yönelik hassasiyette seçici olunmasına ve çifte standarda karşı olduklarını” savundu.
Alithia “Anastaiadis: Türkiye’ye Eylemle Cevap Vereceğiz” başlığıyla aktardığı haberinde AB’nin yaz döneminde, bölgedeki durumun göğüslenmesinde birlik ve kararlılık içerisinde hareket etmediğini söyleyen ve bunun kendisini üzdüğünü anlatan Anastasiadis “Fransa’nın, Cumhurbaşkanı Macron’un tutumu çok daha kararlıydı, açık ve güçlü bir kararlılık gösterdi” ifadelerini kullandı. 
 

banner360
Son Güncelleme: 25.09.2020 10:40
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi BaşkanLE FIGAROYA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Euroasia Interconnector Ekonomi Konseyi Başkanlığına Nobel Ödüllü Rum Atandı
Euroasia Interconnector Ekonomi Konseyi Başkanlığına Nobel Ödüllü Rum Atandı
Güney Kıbrıs'ta 9 yeni Covid-19 vakası
Güney Kıbrıs'ta 9 yeni Covid-19 vakası
Netflıx’ten Rum Merkezi Cezaevi’ne ilgi
Netflıx’ten Rum Merkezi Cezaevi’ne ilgi
Güney Kıbrıs’taki besi hayvanı rakamları
Güney Kıbrıs’taki besi hayvanı rakamları
AB zirvesinin ertelenmesi, diplomasiye zaman kazandırdı
AB zirvesinin ertelenmesi, diplomasiye zaman kazandırdı
Haciavraam: “Omorfo pazarlık konusu değil”
Haciavraam: “Omorfo pazarlık konusu değil”
Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum Üye Pantelidis’in Açıklamaları
Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum Üye Pantelidis’in Açıklamaları
Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Antropoloji Laboratuvarını Ziyaret Etti
Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Antropoloji Laboratuvarını Ziyaret Etti
Larnaka’daki Koronavirüs Vakalarının Artması Nedeniyle Alarm
Larnaka’daki Koronavirüs Vakalarının Artması Nedeniyle Alarm
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısında artış
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısında artış

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim