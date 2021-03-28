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Anastasiadis, hellimin tesciliyle ilgili karardan memnun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, hellimin “menşe ismi korumalı ürün” (POP) olarak tescil edilmesi ışığında, Avrupa Komisyonu’nun kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

28 Mart 2021 Pazar 11:00
Anastasiadis, hellimin tesciliyle ilgili karardan memnun
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Rum haber kaynaklarına göre, dün Limasol’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuyla ilgili soruları yanıtlayan Anastasiadis, tescil konusunda zorlu bir çaba verdiklerini söyledi.

Bunun zor bir mücadele olduğunu, fakat her hâlükârda memnun olduklarını dile getiren Anastasiadis, hellimin tescilinin yarın kesin olarak ilan edilmesini umduğunu ifade etti.

Bunun bir yandan ürünün korunmasına, diğer yandan da ihracatın artmasına önemli ölçüde katkıda bulunacağını ifade eden Anastasiadis, Rum tarafındaki peynir üreticilerinin tepkileri konusunda ise, mantığın hakim olmasını dileyerek, bazı nesnel zorluklar bulunduğunu ve iyi bir gayretle bunların aşılacağını sözlerine ekledi.

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“SONUÇ ÖNEMLİ”

Anastasiadis bir başka açıklamasında ise Avrupa Konseyi kararlarını yorumlayarak, sonucun önemli olduğunu söyledi.

“Yalnızca Kıbrıslı Rumları değil, Kıbrıslı Türkleri de temsil eden Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çıkarlarının güvenceye alınması, ellerinden gelenin en iyisini başarmaya çalışmalarının görevleri olduğunu” öne süren Anastasiadis, Türkiye’nin, AB ve üye devletler karşısındaki yükümlülüklerini yerine getireceği konusunda vaatlerde bulunduğunu ifade etti.

Anastasiadis, AB-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin gerekli koşulunun, Türkiye’nin tutumunun, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in raporunda belirtilenlerle uyumlu olması olduğunu sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 28.03.2021 11:17
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisKktcGüney Kıbrıs
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