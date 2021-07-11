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Anastasiadis, Guterres’in rapor taslağını yorumladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in rapor taslağını yorumlarken, “Guterres’in, Maraş konusunda daha net olmasını isterdim” dedi. 

11 Temmuz 2021 Pazar 13:45
Anastasiadis, Guterres’in rapor taslağını yorumladı

Rum haber kaynaklarına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Mari patlamasının yıl dönümü nedeniyle Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Deniz Üssü’nde düzenlenen etkinlik sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anastasiadis, raporun nokta nokta incelendiğini ve kaydedildiğini, herhangi bir yorum-gözlemin ise önümüzdeki günlerde iletileceğini söyledi.

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“Eşir doğal haklar” ifadesinin sorulması üzerine Anastasiadis, Kıbrıslı Türkler veya Kıbrıslı Rumlar olsun, Kıbrıs halkına, 11 Şubat 2014 Açıklamasında ve 1960 Anayasası’nda, mevcut hakların tanındığının bilindiğini ifade etti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti ışığında Maraş konusunda herhangi bir faaliyetin yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Anastasiadis, 14 Temmuz’da Ulusal Konsey’in toplanacağını anımsatarak tüm durumu, koşulların nasıl şekillendiğini, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları veya Türkiye’nin faaliyetleri içerisindeki unsurları ele alacaklarını belirtti.

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Son Güncelleme: 11.07.2021 14:03
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