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Anastasiadis: “Guterres’e yeni diyalog için hazır olduğumuzu aktaracağım”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştireceği görüşmede, Kıbrıs Rum tarafının yeni bir diyaloğa hazır olduğunu aktaracağını ifade etti.

18 Haziran 2021 Cuma 12:15
Anastasiadis: “Guterres’e yeni diyalog için hazır olduğumuzu aktaracağım”
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Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam, bir heykel açılış törenine gelişinde yaptığı açıklamada, Brüksel’de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeden söz ederek, Genel Sekreter’e, Kıbrıs Rum tarafının, BM kararları, 2014 Ortak Açıklaması ve görüş birlikleri temelinde, yeni bir diyaloğa katılmaya hazır olduğunu ileteceğini söyledi.

Anastasiadis, görüşmede ayrıca BM kararları ve BM misyonu çerçevesinde kalınması gerektiğine de vurgu yapacağını ifade etti.

Anastasiadis, açılış sırasında ise yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin talepleri  ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın neo-Osmanlı vizyonu temelinde Kıbrıs sorununun çözümünü ve de Kıbrıs’ın Türkiye’nin manda devletine dönüşmesini kabul etmediklerini” belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasındaki görüşmenin, AB zirvesi çerçevesinde 25 Haziran’da Brüksel’de gerçekleştirileceğini anımsattı.

ANASTASİADİS MİCHEL VE AB HÜKÜMET BAŞKANLARIYLA TELEKONFERANSA KATILDI

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi zirvesi ışığında, hazırlık maksadıyla, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Malta, Litvanya ve Lüksemburg hükümet başkanlarıyla birlikte telekonferansa katıldığını yazdı.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, konuyla ilgili açıklamasında, telekonferans sırasında koronavirüs pandemisinin göğüslenmesi, mülteci, AB’nin Türkiye ve Rusya ilişkileri ile ilgili konuların ele alındığını belirtti.

Kusios, Anastasiadis’in konuşmasının büyük bir bölümünde, gelecek hafta Avrupa Konseyi’nde ele alınacak AB-Türkiye ilişkileri konusuna odaklandığını ayrıca Kıbrıs’ın, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde  yeniden birleşmesiyle ilgili  AB ve uluslararası toplum arasında var olan çelişkiyi yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

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Anastasiadis’in, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki gerginliği azaltması gerekliliğine vurgu yaptığını söyleyen Kusios, Anastasiadis’in ayrıca Türkiye’nin Maraş’taki “oldu bittilere”  olası devam etmesi durumunda bunun, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinde yara açacağının altını çizdiğini ifade etti.

Kusios, Anastasiadis’in telekonferansta, Türkiye üzerinden Güney Kıbrıs’a gelen mülteci akınından ve bu konuda, Türkiye’nin AB karşısındaki yükümlülüklerini  yerine getirmediğinden de söz ettiğini belirtti.

Kusios, telekonferans sırasında, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs karşısındaki AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşmasını da yerine getirmediğinden söz edildiğini ifade etti.  

HRİSTODULİDİS-SPEHAR GÖRÜŞMESİ

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ve BM İyi Niyet Misyonu raporlarının sunulması ışığında, dün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, görüşmede Kıbrıs sorunu ve Maraş da ele alındı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanının, BM yetkilisinden, raporda Maraş’ta kaydedilenlere, Türkiye’nin faaliyetlerine ve Türkiye’nin, Strovilya konusunda yapıldığı gibi aynı şekilde davranmamasına vurgu yapılmasını istediğini yazdı.

Habere göre Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler konusunda Hristodulidis rapor içerisinde,  BM’nin yapılan tamamlanmış çalışmaya yönelik mesaj göndermesi ve sorunun çözüm şekliyle ilgili pozisyonunu net bir şekilde dile getirmesi gerektiğini de belirtti.

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Son Güncelleme: 18.06.2021 14:41
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