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Anastasiadis: “Guterres Maraş konusunda daha net olmalıydı”

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunundaki İyi Niyet Misyonu ile BM Barış Gücü raporlarını yorumlayarak “Guterres’in Maraş konusunda daha net olmasını isterdim” dedi.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:30
Anastasiadis: “Guterres Maraş konusunda daha net olmalıydı”

Alithia gazetesinin “Anastasiadis’ten Guterres’e Mesaj: Lafı Gevelemesin” başlığıyla manşetten aktardığı haberine göre Anastasiadis, Guterres’ten lafı gevelemeyip Maraş ve genel olarak Kıbrıs sorunu için açık konuşmasını istedi.

Habere göre Anastasiadis, “Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde” meydana gelen patlamada ölenler için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada Guterres’in Maraş konusuna değindiğini, ancak diplomatik yöntemlerle müsamaha gösterilen kabul edilemez olaylara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Anastasiadis,  raporun nokta nokta incelendiğini ve kaydedildiğini, herhangi bir yorum-gözlemin ise önümüzdeki günlerde iletileceğini söyledi.

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Habere göre Anastasiadis, “eşit doğal haklar” ile ilgili bir soru sorulması üzerine ise, Kıbrıslı Türk veya Rum fark etmeksizin tüm Kıbrıs halkına, 11 Şubat 2014 Açıklaması’nda ve 1960 Anayasası’nda, mevcut hakların tanındığının bilindiğini kaydetti.

Anastasiadis, Guterres’in “eşit doğal haklar” ifadesiyle ilgili zamanlamasına dair bir soruya ise kendisinin BM Sözcüsü olmadığını; ancak Kıbrıslı Türklerin yanlış yorumlayarak egemen eşitliğe dönüştürmek istedikleri bu ifadenin doğru versiyonu olabileceğini söyledi.

Habere göre Anastasiadis, 14 Temmuz’da Ulusal Konsey’in toplanacağını ve durum değerlendirmesi yapılacağını ifade etti.

Anastasiadis, Rum tarafının AB, ABD Başkanı Joe Biden, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi gibi birçok yönde girişimlerde bulunduklarını ve müdahalelerin de herkesin malumu olduğunu dile getirdi.

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Son Güncelleme: 12.07.2021 12:48
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