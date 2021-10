Anastasiadis Guterres'i hedef aldı

Politis’te yer alan habere göre, Anastasiadis RİK’e verdiği röportajda, iyi niyet misyonunu dayandırması gereken BM kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Genel Sekreter’i “yetenekli/usta tarafsız” diye niteleyerek, New York’taki üçlü görüşmeye ilişkin açıklamayı halen yayınlamamasını ve Kıbrıs özel temsilcisi atamamasını eleştirerek, acizlikle suçladı.

“Kıbrıs Rum tarafı zaman zaman Kıbrıs’taki BM temsilci ve danışmanlarını olumsuz değerlendiriyor ve/veya eleştiriyor. Tasos Papadopulos’un Alvero De Soto (Annan planı), Dimitris Hristofyas’ın Aleksander Downer (yakınlaşmalar) ve Nikos Anastasiadis’in Espen Barth Eide (Crans Montana) ile Elizabeth Spehar için ne dediğini herkes iyi hatırlıyor” ifadesi kullanılan haberde, bütün bu isimlerin Rum Yönetimi başkanları tarafından “Türk tezleriyle hareket etmekle” suçlandığı hatırlatıldı.

Gazetede, “Belki yanlış yapıyoruz ama Nikos Anastasiadis’in çıtayı yükseltip kararlı ve objektif olmamasından şikayet ederek BM Genel Sekreteri’ni hedef alan ilk Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Anastasiadis’in aynı söyleşide kendisinin, devletin işleyebilirliğine ve merkezî hükümetin desantralizasyonuna odaklandığını, siyasi eşitlik yerine siyasi eşitsizlik olacağı gerekçesiyle bir olumlu oy kararının her durumda kaldırılması gerektiğini de söylediği belirtilen haber, şöyle devam etti:

“Anastasiadis’in sözlerinden, Guterres çerçevesinin 6 maddesinden biri olan Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmediği ortadadır. Dönüşümlü başkanlığı da, siyasi eşitliği de kabul etmiyor. Bu bir çelişkidir. Bir yandan Kıbrıs Rum tarafı müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını savunurken öte yandan Guterres Çerçevesi’nin ilk maddesini kabul etmiyor. Rum tarafının çelişkileri maalesef devamlıdır çünkü Başpiskopos’un söylediği ve müzakereci Andreas Mavroyannis’in Politis’e verdiği söyleşide teyit ettiği gibi, iki devlet çözümle ilgili uzun bir beyin fırtınası yaşandı. Kıbrıslı Türklerin bir olumlu oyunu kabul etmek için desantralize federasyon (hiçbir zaman somut olmadan) önerdi. Yani, Kıbrıslı Türklerle ortak federal mevzuatımız olacak ancak oluşturucu devletçiklerin de bütün mevzuatlarını Avrupa müktesebatına uyması gerekecek.”



“Neredeyse modası geçmiş ve yozlaşmış bir yönetim şekli için Kıbrıs sorununun çözümünü feda ettik. Türk garantilerinin kaldırılması, binlerce göçmenin toprak ve mülklerine geri dönmesini çöp sepetine attık” denilen haberde Genel Sekreter’in Crans Montana sonrasında Kıbrıslı Türklere ve Rumlara iyi şanslar dileyerek, Kıbrıs sorununun çözümünü kendi ellerine almalarını istediği hatırlatıldı. Özellikle bu yetkiye dayanarak hareket eden Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da Anastasiadis tarafından her fırsatta istenmeyen kişi olarak gösterildiği belirtildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Maalesef Anastasiadis için sorun artık Sayın Spehar değil. Son gelişmeler, Guterres’in Anastasiadis ile ciddi bir sorunu olduğunu gösteriyor. Genel Sekreter, Kıbrıs Rum tarafının 1960 üniter devletine dönüş önerisi ile kırmızıya vuran itibarsızlığı karşısında artık Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin, egemen eşitlikleri kabul edilmezse Kıbrıs Rum tarafının asla müzakere masasına ciddiyetle gelmeyeceği tezini kabul etmeye başladı. Bu çerçevede, Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliği BM’nin tepkisi olmadan dayatılmaya başladı.”