banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şarj cihazının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı!
Gönyeli'de ev yangını
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Meclisi yarın toplanıyor
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun yeni kararları!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak
Toza dikkat!
banner376

Anastasiadis Guterres'i hedef aldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sorununun artık, her fırsatta istenmeyen kişi olarak işaret ettiği BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar değil de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres olduğu belirtildi.

10 Ekim 2021 Pazar 14:15
Anastasiadis Guterres'i hedef aldı

Politis’te yer alan habere göre, Anastasiadis RİK’e verdiği röportajda, iyi niyet misyonunu dayandırması gereken BM kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Genel Sekreter’i “yetenekli/usta tarafsız” diye niteleyerek, New York’taki üçlü görüşmeye ilişkin açıklamayı halen yayınlamamasını ve Kıbrıs özel temsilcisi atamamasını eleştirerek, acizlikle suçladı.
 “Kıbrıs Rum tarafı zaman zaman Kıbrıs’taki BM temsilci ve danışmanlarını olumsuz değerlendiriyor ve/veya eleştiriyor. Tasos Papadopulos’un Alvero De Soto (Annan planı), Dimitris Hristofyas’ın Aleksander Downer (yakınlaşmalar) ve Nikos Anastasiadis’in Espen Barth Eide (Crans Montana) ile Elizabeth Spehar için ne dediğini herkes iyi hatırlıyor” ifadesi kullanılan haberde, bütün bu isimlerin Rum Yönetimi başkanları tarafından “Türk tezleriyle hareket etmekle” suçlandığı hatırlatıldı.
Gazetede, “Belki yanlış yapıyoruz ama Nikos Anastasiadis’in çıtayı yükseltip kararlı ve objektif olmamasından şikayet ederek BM Genel Sekreteri’ni hedef alan ilk Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı olduğu”  değerlendirmesi yapıldı.
Anastasiadis’in aynı söyleşide kendisinin, devletin işleyebilirliğine ve merkezî hükümetin desantralizasyonuna odaklandığını, siyasi eşitlik yerine siyasi eşitsizlik olacağı gerekçesiyle bir olumlu oy kararının her durumda kaldırılması gerektiğini de söylediği belirtilen haber, şöyle devam etti:
“Anastasiadis’in sözlerinden, Guterres çerçevesinin 6 maddesinden biri olan Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmediği ortadadır. Dönüşümlü başkanlığı da, siyasi eşitliği de kabul etmiyor. Bu bir çelişkidir. Bir yandan Kıbrıs Rum tarafı müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını savunurken öte yandan Guterres Çerçevesi’nin ilk maddesini kabul etmiyor.  Rum tarafının çelişkileri maalesef devamlıdır çünkü Başpiskopos’un söylediği ve müzakereci Andreas Mavroyannis’in Politis’e verdiği söyleşide teyit ettiği gibi, iki devlet çözümle ilgili uzun bir beyin fırtınası yaşandı. Kıbrıslı Türklerin bir olumlu oyunu kabul etmek için desantralize federasyon (hiçbir zaman somut olmadan) önerdi. Yani, Kıbrıslı Türklerle ortak federal mevzuatımız olacak ancak oluşturucu devletçiklerin de bütün mevzuatlarını Avrupa müktesebatına uyması gerekecek.”

banner341
Anastasidis’in, Kıbrıslı Türklerin bir olumlu oy hakkı olmasından neden endişelendiğini izah ederken, bir dönem doğal gaz ve EastMed boru hattı inşası örneğini verdiği hatırlatılarak “bugün de oru hatlarını işitiyor ve gülüyoruz” ifadesine yer verildi. 
“Neredeyse modası geçmiş ve yozlaşmış bir yönetim şekli için Kıbrıs sorununun çözümünü feda ettik. Türk garantilerinin kaldırılması, binlerce göçmenin toprak ve mülklerine geri dönmesini çöp sepetine attık” denilen haberde Genel Sekreter’in Crans Montana sonrasında Kıbrıslı Türklere ve Rumlara iyi şanslar dileyerek, Kıbrıs sorununun çözümünü kendi ellerine almalarını istediği hatırlatıldı. Özellikle bu yetkiye dayanarak hareket eden Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da Anastasiadis tarafından her fırsatta istenmeyen kişi olarak gösterildiği belirtildi.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
“Maalesef Anastasiadis için sorun artık Sayın Spehar değil. Son gelişmeler, Guterres’in Anastasiadis ile ciddi bir sorunu olduğunu gösteriyor. Genel Sekreter,  Kıbrıs Rum tarafının 1960 üniter devletine dönüş önerisi ile kırmızıya vuran itibarsızlığı karşısında artık Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin, egemen eşitlikleri kabul edilmezse Kıbrıs Rum tarafının asla müzakere masasına ciddiyetle gelmeyeceği tezini kabul etmeye başladı. Bu çerçevede, Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliği BM’nin tepkisi olmadan dayatılmaya başladı.”  

 

banner360
Son Güncelleme: 10.10.2021 14:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz üslerinde 1800 hektar alan serbest kalacak
İngiliz üslerinde 1800 hektar alan serbest kalacak
Hamsa: “Hidrokarbonlar ikili ve bölgesel işbirliği için katalizör”
Hamsa: “Hidrokarbonlar ikili ve bölgesel işbirliği için katalizör”
Türkiye’nin tavrı “eastmed’i batırıyor”
Türkiye’nin tavrı “eastmed’i batırıyor”
Türkiye aleyhinde “seçenekler listesi”
Türkiye aleyhinde “seçenekler listesi”
Hellime milyonlarca Euro yatırım
Hellime milyonlarca Euro yatırım
Güney'de 134 yeni Covid vakası
Güney'de 134 yeni Covid vakası
Oruç Reis için yayınlanan Navtex'e cevap!
Oruç Reis için yayınlanan Navtex'e cevap!
Merkel’den Anastasiadis’e doğum günü mesajı
Merkel’den Anastasiadis’e doğum günü mesajı
BM’den açıklama beklenmiyor
BM’den açıklama beklenmiyor
Rum Savunma Bakanlığı’nın silahlanmaya 127 milyon 600 bin Euro’luk bütçe
Rum Savunma Bakanlığı’nın silahlanmaya 127 milyon 600 bin Euro’luk bütçe

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim