Anastasiadis Güney'de aşılamanın başlaması nedeniyle açıklama yaptı

ANASTASİADİS GÜNEY'DE AŞILAMANIN BAŞLAMASI NEDENİYLE AÇIKLAMA YAPTI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, tüm Avrupa ile birlikte Güney Kıbrıs’ta da bugün Covid-19 aşılarının yapılmaya başlanması nedeniyle açıklama yaptı.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis,aşılamanın başlamasına atıfta bulunarak “bugünün hem ülke hem de tüm Avrupa için önemli bir gün olduğunu” ifade etti.

Anastasiadis, bugünün, dünyada karşı karşıya kalınan büyük bir sağlık krizinin durdurulması için sonun başlangıcı olduğunu da belirtti.

Anastasiadis, Avrupa’da da aşılamanın başlamasının iyimser bir mesaj verdiğini söyledi.

ANASTASİADİS YARIN AŞI OLUYOR

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın sabah saat 09.30’da Covid-19 aşısı olacağı da belirtildi.

Yapılan resmi açıklamaya göre Anastasiadis, Latsia’daki Sağlık Merkezi’nde aşı olacak.