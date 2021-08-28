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Anastasiadis: “Filistin sorununda iki devlet çözümünden yanayız”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Güney Kıbrıs’ın, Filistin sorununda iki devletli çözümden yana olduğunu açıkladı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:15
Anastasiadis: “Filistin sorununda iki devlet çözümünden yanayız”

Fileleftheros’a göre Anastasiadis, Filistin’in Güney Kıbrıs’a atadığı yeni Büyükelçisi Abdalla Attari’nin itimatname sunması nedeniyle düzenlenen seremonide, Güney Kıbrıs’ın Filistin sorununda iki devletli çözümden yana olduğunu söyledi.

Anastasiadis, Güney Kıbrıs-Filistin ilişkilerinin tarihi boyutuyla sınırlı kalmaması, geleceğe yönelmesi gerektiğini, bunun için de ilişkileri ortak ilgi alanlarında derinleştirmeye ve iki ülke arasında teması güçlendirmeye hazır olduklarını anlattı.

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Bölge devletleri arasında diyalog, saygı ve barış içinde bir arada var olmayı sağlamlaştıracak yeni bir iş birliği çerçevesi oluşturmanın hem Güney Kıbrıs’ın hem de Filistin’in yararına olacağı görüşünü de ortaya koyan Anastasiadis, bölge ülkeleriyle Yunanistan ile birlikte geliştirmekte oldukları üçlü iş birliklerinin dayandığı ilkenin de bu olduğunu anlattı. Anastasiadis, “Bu işbirliğinin sağlamlaşmasının, Doğu Akdeniz’in çehresini değiştireceğimiz olumlu ajandaya yeni bir dinamik katacağına eminim” dedi.

Yeni Büyükelçi Attari de Yunanca yaptığı konuşmada Yaser Arafat-III. Makarios arasında başlayan dostluk ilişkilerini hatırlattı ve “Kıbrıs ve Filistin’in Doğu Akdeniz bölgesinin iki ülkesi olarak ortak değer ve çıkarları ileri götürmesi için, büyükelçi sıfatımla kültür, tarım, eğitim, sağlık, turizm vb. alanda daha yakın ilişkiler kurulması yönünde çalışacağım” dedi.

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Son Güncelleme: 28.08.2021 09:51
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