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Anastasiadis, Elpidoforos’a kapıyı kapattı

Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yer aldığı New York’taki “Türk Evinin” açılışına katılmasının, Lefkoşa Rum kesimi ile Atina’nın yanı sıra, Amerika’da yaşayan Rumları da ciddi şekilde rahatsız ettiği haber verildi.

23 Eylül 2021 Perşembe 12:15
Anastasiadis, Elpidoforos’a kapıyı kapattı

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberi “Anastasiadis, Elpidoforos’a Kapıyı Kapattı- Kıbrıs’ı Kızdıran Başpiskopos Kimdir” başlıklarıyla yayımladı.
Buna yönelik tepkilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Elpidoforos’la yapacağı görüşmeyi iptal etmesiyle doruğa ulaştığını yazan gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de Başpiskoposluk’ta yapılacak görüşmeyi iptal ettiğini kaydetti. Gazete, Miçotakis’in yalnızca New York’ta bulunan yeni “Agios Nicholaos” kilisesindeki geziye katılacağını yazdı.
Haberde, Elpidoforos’un nihai amacının “Ekümenik Patrikliğin tahtı” olduğu ve her fırsatta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan ilişkilerini güçlendirdiği kaydedildi. Elpidoforos’un geçmişte Erdoğan’la başka görüşmeler yaptığı belirtildi.
Elpidoforos’un tutumunun Anastasiadis, Yunanistan ve Amerika’da yaşayan Rumlarla ilişkilerde ciddi bir anlaşmazlığa neden olduğunun tahmin edildiğini yazan gazete, Elpidoforos’un “Türk Evinin” açılışına katılma nedeni konusunda izahatta bulunmaya çalıştığını ifade etti.
Gazete, Anastasiadis’in, Elpidoforos ile dün gerçekleştireceği görüşmeyi yoğun programından dolayı iptal ettiği yönündeki resmi mazerete rağmen Rum liderin, Elpidoforos’un açılışa katılmasından kaynaklanan hoşnutsuzluğu nedeniyle görüşmeyi yapmadığının herkes tarafından tahmin edildiğini yazdı.
Haberde, “Tatar’ın açılışa katılacağı ve Erdoğan’ın da bir katın tamamını sahte devlete tahsis edeceği”nin bilindiği andan itibaren Elpidoforos’un buna katılımını gözden geçirmesi gerektiğine işaret edildi.
Anastasiadis’in konuyla ilgili olarak çalışma arkadaşlarına (Elpidoforos’u kastederek) “işgal güçlerinin başındaki kişiyle bir gün önce açılışta beraberken, kendisiyle görüşemem” dediği kaydedildi.
Elpidoforos’un Anastasiadis ve Anastasiadis’in eşiyle oldukça dostane ilişkileri bulunduğu, birçok görüşme yaptıkları ve geçmişte yakın bir işbirlikleri bulunduğu da belirtildi.

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Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Elpidoforos’la yapacağı görüşmenin iptal edileceğinin dün sabah belli olduğunu ancak Türk tarafının konuyla ilgili yorum yapmaması ve konudan siyasi anlamda istifade etmemesi için duyurulmadığını yazdı. Miçotakis ile Elpidoros arasındaki görüşmenin yarın olacağı ve görüşmenin Başpiskoposlukta değil, ikiz kulelere yapılan terör saldırısında yıkılmasının ardından yeniden inşa edilen “Agios Nikolaos” kilisenin ziyaret edilmesi çerçevesinde gerçekleşeceği kaydedildi.
Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’un, Türk Evi’nin açılışına katılması konusunda izahatta bulunmaya çalıştığını da yineleyen gazete, Başpiskoposluk çevrelerinin ise dün, Elpidoforos’un, “Ekümenik Patrikhane ve Ekümenik Ortodoksluk aynı zamanda küresel ve bölgesel barış ile dinler arası diyaloğun desteklenmesine ilişkin çabası çerçevesinde, diğer ülkelerle olduğu gibi, Türkiye yetkilileriyle de görüştüğünü ve görüşeceğini söylediklerini” aktardı.
Başpiskoposluk çevreleri ayrıca Elpidoforos’un “İstanbul Ekümenik Patrikliği kurumunu, Heybeliada Ruhban Okulunun açılmasını, Helen-Ortodoks azınlığın haklarını aynı zamanda Kıbrıs sorununun, Türk işgal birliklerinin Kıbrıs’tan çekilmesini talep eden, BM kararları temelindeki adil ve yaşayabilir çözümünü tüm dünyadan ve özellikle Türkiye’den muhataplarına savunmak için kendisine verilen tüm fırsatlardan yararlanacağını” da öne sürdü.
Gazete, Elpidoforos’un Türk Evinin açılışında yer alması esnasında, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete girmesi talebini yinelediğini ve Türkiye’deki azınlıkların dini özgürlüğüyle ilgili mesaj gönderdiğini yazarken, Kıbrıs’la ilgili olarak ise herhangi bir şeye atıfta bulunmadığına işaret etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanında açılışa katılması yüzünden, sosyal medyada Elpidoforos’a büyük tepki gösterilmeye devam ettiği de ifade edildi.
Politis gazetesi ise “New York’ta Papaz Cüppesiyle Kriz- Başkan Amerika’da Yaşayan Rum Çevrelerin Baskısıyla Amerika Başpiskoposuyla Görüşmesini İptal Etti” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Anastasiadis’in Amerika’da yaşayan Rum örgütlerin baskısıyla Elpidoforos’la görüşmesini iptal etmesinin, Güney Kıbrıs ile Amerika Başpiskoposluğu ilişkilerinde diplomatik krizine neden olduğunu, öte yandan Elpidoforos’un ise konuyla ilgili açıklamasında, sosyal içerikli bu etkinliğe kimlerin davetli olduğunu bilmediğini söylediğini iletti.
Uzlaşmaya varılması ve Anastasiadis-Elpidoforos görüşmesinin yeniden planlanması için çaba gösterildiği eklendi.
Haber, Haravgi’de “Hoşnutsuzluk- Elpidoforos’la Görüşmeleri İptal Ettiler”, Fileleftheros’ta ise “Elpidoforos’la İlişkilerde Kriz” başlığıyla yer aldı.
 

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Son Güncelleme: 23.09.2021 14:05
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