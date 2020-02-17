banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121157
ALTIN
307.123
DOLAR
6.0408
STERLİN
7.8774
EURO
6.5518
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı diye bir şey
Maraş açılımı diye bir şey
Seçimden sonraki vebal
Seçimden sonraki vebal
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!

Anastasiadis: “Eli kolu bağlı kalmayacağız”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Başbakanlığı himayesinde cumartesi günü Kapalı Maraş’ta düzenlenen “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleriyle Kapalı Maraş Açılımı” toplantısını “Türkiye’nin meydan okuma hareketi” olarak niteledi ve “eli kolu bağlı kalmayacağız” dedi.

Anastasiadis: “Eli kolu bağlı kalmayacağız”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Başbakanlığı himayesinde cumartesi günü Kapalı Maraş’ta düzenlenen “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleriyle Kapalı Maraş Açılımı” toplantısını “Türkiye’nin meydan okuma hareketi” olarak niteledi ve “eli kolu bağlı kalmayacağız” dedi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 09:20
Anastasiadis: “Eli kolu bağlı kalmayacağız”
banner337

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Anastasiadis “Türklerin Kapalı Maraş’taki dünkü tahrikkar faaliyetleri kabul edilmez, edilmeyecek” dedi, şöyle devam etti:
“Daha kısa süre önce Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararını tekrarladık, buna rağmen dün kabul edilemez bir duruma şahit olduk. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gerek karadaki gerek MEB’indeki egemenlik haklarının ihlali de kabul edilemezdir. Eli kolu bağlı kalmayacağız. Yakın gelecekte olacakları belirleyecek olan diplomatik yol, uluslararası hukuk, Avrupa ilke ve değerleridir.”
“Konstantia ve Mağusa Metropoliti” Vasiliosu’un Rum Ortodoks Kilisesi tarafından “Kilise Bakanı” makamına getirilmesinin 60’ıncı yıldönümü nedeniyle Paralimni’de düzenlenen etkinlikte konuşan Anastasiadis, büyük  bölümünün “Türk işgalinde” bulunduğunu iddia ettiği bir makamı yönetmekte olan Vasilios’un kendini “ulusal varoluşa” adadığını, “devlet ve kilise” olarak yürüttükleri müşterek mücadelenin” sıkı destekçisi olduğunu söyledi. 
Anastasiadis “Kıbrıs sorununa üçüncü ülkelere bağımlılıktan veya askeri varlığından uzak, devletlik varlığının egemenliğini ve bağımsızlığını sağlayacak adil, işleyebilir ve sürdürülebilir bir çözüm zemininde vatanı yeniden birleştirmek, göçmenlerin ata yurtlarına geri dönmesi, kayıp akıbetlerinin belirlenmesi ve insan haklarının tesisi” için mücadele ettiklerini söyledi.

“SİYASİ EŞİTLİĞE SAYGIMIZI, YURTTAŞLARIMIZA NE KADAR SAYGILI OLDUĞUMUZU YANLIŞ ANLAMALARA VARACAK NOKTADA GÖSTERDİK”
“Siyasi eşitliğe saygımızın işaretini verdik, yurttaşlarımıza ne kadar saygılı olduğumuzu yanlış anlamalara varacak noktada gösterdik” diyen Anastasiadis “ancak Kıbrıslı Rumların haklarına da bir o kadar saygı göstermek zorunda olduğumuz göz ardı edilemez.  Tam da bu nedenle, siyasi eşitliğe ne kadar saygılıysam, Ankara’nın vatanımıza dayatmaya çalıştığı siyasi eşitsizliğe de o kadar müsamaha göstermeyeceğim diyorum” ifadesini kullandı.

“ŞANTAJLARA BOYUN EĞMEYECEĞİM” 
Anastasiadis “Bütün istikametlere şu net mesajı veriyorum: Gerek üçüncü taraflardan gerek iç cepheden güdülen şantajlara boyun eğeceğimi bekleyenler, hayal kırıklığına uğrayacak. Gerek göçmenlerin gerek Kıbrıs Helenizm’inin tamamının haklarını tesis ederek halkı ve bölünmüş vatanı yeniden birleştirmek birinci önceliğimdir.”
Aynı gazete, Rum siyasi partilerinin de Kapalı Maraş’ta toplantı düzenlenmesine tepki gösterdiklerini yazdı.
Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu “müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için Avrupa’daki varlığımızı uluslararası alandaki önemli ülkelerle iyi ilişkilerimizi, ısrarımızı ve itibarımızı değerlendirmeliyiz” dedi.

banner317
EDEK yayımladığı açıklamasında “Türkiye’nin Maraş ve Kıbrıs sorunundaki politikasının tehlikelerinin başkaları tarafından da anlaşılmaya başladığını, bunun memnuniyet verici olduğunu” savundu.
Vatandaşlar İttifakı “Anastasiadis hükümeti bir kez daha gelişmelerin ardından yetişmeye çalışıyor. Bu gelişmeler uzun süredir biliniyordu. Türk ve Kıbrıs Türk liderliği açıklamıştı. Kıbrıs hükümeti tedbir almalıydı” ifadelerine yer verdi.
Dayanışma Hareketi ise “sorun yerel olduğu sürece bizim tepkilerimiz belediye meclisi ve bazı örgütlerle sınırlı kalıyor.  Hükümet edenler, örnekte görüldüğü gibi tutuk tepki veriyor” dedi. 
Politis Anastasiadis’in dünkü açıklamasını “Şantajlara Boyun Eğmem… Başkan, Maraş Konusunda Uluslararası Hukuka Atıf Yapıyor… Başkan Diğer Şeyler Yanında ‘Türklerin Kapalı Maraş’taki Tahrikkar Faaliyetleri Kabul Edilmez, Edilmeyecek’ Dedi”   başlık ve spotlarıyla aktardı.
Alihtia haberi “Eli Kolu Bağlı Kalmayacağız… Başkan Anastasiadis’in Maraş’taki Yeni Türk Tahriklerine Cevabı… İşgal Bölgelerinde de M. Akıncı, T. Erhürman’dan ve Gazetelerden Sert Eleştiriler… Afrika Konuyu ‘İşgalciler Maraş’ta’ Başlığıyla Manşete Çekti” başlığıyla manşete çekti
Haravgi “Anastaiadis: Türklerin Maraş’taki Faaliyetlerine Müsamaha Gösterilmez” başlığını kullandı. 

 

banner335
Son Güncelleme: 17.02.2020 12:42
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis Maraş Açılımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petridis Euro grubu toplantısı için Brüksel’de
Petridis Euro grubu toplantısı için Brüksel’de
Güney Kıbrıs’ın AB bütçesinden beklentisi
Güney Kıbrıs’ın AB bütçesinden beklentisi
Imagine programı çerçevesinde ikinci seminer
Imagine programı çerçevesinde ikinci seminer
Aya Napa’da yine saldırı
Aya Napa’da yine saldırı
“Spitfire Cafe” için imza kampanyası
“Spitfire Cafe” için imza kampanyası
Angelidis Münih’te bölgesel güvenliği ele aldı
Angelidis Münih’te bölgesel güvenliği ele aldı
Avustralya Meclisi'nden “Kıbrıs” kararı
Avustralya Meclisi'nden “Kıbrıs” kararı
Parayudakis: "Kıbrıs’ı kurtarabiliriz”
Parayudakis: "Kıbrıs’ı kurtarabiliriz”
Nikolas Papadopulos: “Her türlü taksim düşüncesine karşıyız”
Nikolas Papadopulos: “Her türlü taksim düşüncesine karşıyız”
Sayıştay Başkanı’ndan Anastasiadis’e tam koruma
Sayıştay Başkanı’ndan Anastasiadis’e tam koruma

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim