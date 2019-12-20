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Anastasiadis, El Sisi ile telefonda görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ile dün gerçekleştirdiği uzun telefon görüşmesinde, Türkiye-Libya arasındaki anlaşmayı ele aldığı belirtildi. 

Anastasiadis, El Sisi ile telefonda görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ile dün gerçekleştirdiği uzun telefon görüşmesinde, Türkiye-Libya arasındaki anlaşmayı ele aldığı belirtildi. 

20 Aralık 2019 Cuma 08:45
Anastasiadis, El Sisi ile telefonda görüştü

Fileleftheros gazetesi, “Herkesle Koordinasyon-Kıbrıs Komşuları İle Birlikte Tahriklere Yanıt Arıyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis’in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah El Sisi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin yanı sıra Güney Kıbrıs, İsrail, Mısır ve Ürdün’ün, “Türk faaliyetlerine ilişkin yanıt aradığını” yazdı.
Sözü edilen ülkelerin, tüm düzeylerde sürekli temas ve istişare halinde olduğunu yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve diğer yetkililer düzeyinde hareket ettiğini, istenilen olgunun ise, Güney Kıbrıs’ın tüm komşularıyla koordineli faaliyet sağlamak olduğunu belirtti. 
Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, konu hakkında yaptığı açıklamada, iki liderin; Türkiye’nin son faaliyetleri ve belirli olarak Türkiye –Libya arasındaki anlaşmasını ele aldığını ifade etti. 
Kusios, Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi’nin, herhangi bir olumlu sonuç doğurmadığını addederek bu anlaşmayı kınamasının ardından, bu “yasa dışı” anlaşmanın öngörülerinin uygulanmasının engelleyecek tüm gerekli tedbirlerin alınması konusunda Anastasiadis ile hem fikir olduğunu belirtti. 

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Kusios, El Sisi’nin,Türkiye’nin Libya’daki varlığının, bölgede istikrarsızlık tehlikesini doğuracağını düşündüğünü de ifade etti. 
Gazete Anastasiadis ve El Sisi’nin, Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan Dışişleri Bakanlarının, “Türk planlarını engellemek için” eylemlerini koordine etmeleri gerektiği konusunda da “mutabık kaldığını” belirtti. 

 

Son Güncelleme: 20.12.2019 12:13
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisEl Sisi
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