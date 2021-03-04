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Anastasiadis, Eastmed konusunda bilgilendirilmedi

Yunan basınında yer alan Mısır Devlet Başkanı El Sisi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve İsrail Başbakanı Netanyhu’nun, EastMed boru hattının güzergahının değiştirilmesi konusunda görüşmeler yaptığına ilişkin haberlerin yankıları bugün de Rum basınında yer aldı.

04 Mart 2021 Perşembe 12:30
Anastasiadis, Eastmed konusunda bilgilendirilmedi
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Fileleftheros gazetesi “Bilgilendirme Olmadı-Lefkoşa, EastMed Boru Hattı Konusunda Atina-Kahire Diyaloğu İçin Haberdar Edilmedi” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin, Türkiye-AB ilişkilerinin kritik bir dönemecinde, Atina’nın faaliyetlerinin, bölgedeki ortak faaliyetlere ve işbirliklerine yönelik olarak Güney Kıbrıs’ı desteksiz bıraktığının görüldüğünü yazdı.

Gazete bilgilere atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’ın, Atina tarafından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Mısır Devlet Başkanı El Sisi arasındaki Doğu Akdeniz boru hattının güzergahının değiştirilmesi görüşmeleri konusunda bilgilendirilmediğini yazdı.

Rum Hükümetinin, ulusal meselelerin hassas olduğu bir dönemde iki ülke arasındaki ilişkileri bozmayacak şekilde konuyu ele almaya çalıştığını yazan gazete, yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konu hakkında ve Mitsotakis ile El Sisi arasında aylardır süren görüşmelerden haberdar olmadığının göründüğünü yazdı.

Gazete, konunun basında yer almasının ardından Anastasiadis’in, yakın çalışma arkadaşlarıyla konuyu ele aldığını belirtti.

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Habere göre Rum Yönetimi Başkanlığı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos yaptığı açıklamada, incelemelerin AB tarafından finanse edildiğini, Güney Kıbrıs’ın da dahil olduğu bölgedeki ülkelerin tüm gerekli faaliyetleri yaptığını ve tüm çabaları sarf ettiğini belirtirken vakit geldiği zaman seçeneklerin, projeyi üstlenecek şirketlerin önünde bulunacağını söyledi.

Haravgi gazetesi ise “East Boru Hattının Rotası Egemenlik Hakkını Yerine Getirme Konusu” başlığıyla verdiği haberinde, durumları çok iyi bilen bir kaynağın “East Med boru hattının Kıbrıs yerine Mısır’dan geçmesi fikrinin ciddi şekilde “oynadığını” ancak Anastasiadis’in Miçotakis veyahut başka bir tarafından bilgilendirilip bilgilendirilmediğini teyit etme konumunda olmadığı” şeklindeki açıklamasına yer verdi.

Habere göre aynı kaynak boru hattının Mısır’dan geçmesi durumunda Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını yerine getiremeyeceğini ve bunun da büyük bir soruna neden olacağını söyledi.  

Politis gazetesi ilgili haberi “East Med Boru Hattı-Güzergahı Muamma Olarak Kalmaya Devam Ediyor” başlıklarıyla aktardı.

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Son Güncelleme: 04.03.2021 13:40
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