Anastasiadis: “Devlete saygı talep ederken, üçüncü bir ülkenin kuklası olamam”

Rum haber kaynaklarına göre, iki toplumlu Eğitim Komitesi’nin bugün düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da yer aldığı seminere katılmadan önce açıklamalarda bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, etkinliği “önemli” olarak nitelendirdi.

Anastasiadis, bunun; koşulların, Kıbrıs sorununu bağımsız bir ülke gibi, Kıbrıslılar olarak çözmesine imkan verdiği sürece, barış içinde birlikte yaşamak için sarf ettikleri çabalar çerçevesinde gerekli bir unsur olan, barış içinde birlikte yaşama kültürünün, etnik kökeni göz ardı etmeksizin, geliştirilmesini isteyen önemli bir etkinlik oluğunu dile getirdi.



Anastasiadis, bunun doğru gidişata yönelik bir adım olduğunu ancak Kıbrıs sorununun çözümü için yeterli olmadığını belirtti.