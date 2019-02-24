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“Anastasiadis desantralizasyonu görüşmeye hazır olduğunu iletecek“ iddiası...

“Anastasiadis desantralizasyonu görüşmeye hazır olduğunu iletecek“ iddiası...

24 Şubat 2019 Pazar 09:35
“Anastasiadis desantralizasyonu görüşmeye hazır olduğunu iletecek“ iddiası...

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla 26 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek görüşmeye federasyon çözümünde merkezi hükümetin yetkilerinin uzaklaştırılması, yani desantralizasyon konusunu görüşmeye hazır olduğunu ileteceği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi; “Rahat Sohbet – Anastasiadis Desantralize Hükümetin Yetkilerini Akıncıyla Birlikte Oluşturmaya Hazır Olduğunu Açıklayacak” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştireceği görüşmede, merkezi hükümetin yetkilerinin azaltılması konusunu görüşmeye hazır olduğunu ileteceğini iddia etti.

Gazete, Anastasiadis’in, Kıbrıs Türk tarafının desantralizasyon ilkesini kabul etmesi durumunda merkezi hükümetin ve kurucu devletçiklerin yetkilerinin neler olacağı konusunu Akıncı’yla görüşmeye hazır olduğunu öne sürerek, Anastasiadis’in görüşmeye bu tezle gideceğini savundu.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve doğal gaz arama-çıkarma çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin izlediği tutum ve Guterres Çerçevesi konusunun müzakere sürecinin önündeki mevcut zorluklardan bazıları olduğunu öne süren gazete, BM Genel Sekreteri’nin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un bu hafta Atina’ya gideceğini de hatırlattı.

Gazete, Lute’un Atina temasları sonrasında Türkiye ve Kıbrıs’ta da temaslar gerçekleştirmesinin büyük olasılık olduğunu vurguladı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini; “Desantralizasyon Bulmacanın Bir Parçası – Anastasiadis-Akıncı Gayrı Resmi Görüşmesi Salı Günü” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından okuyucusuna aktardı.

Gazete, liderlerin 26 Şubat görüşmesine desantralizasyon konusuna farklı yaklaşımlara sahip bir şekilde geleceklerini iddia ederek, Anastasiadis ve Akıncı’nın “olası desantralizasyon ilkesi konusunda aynı fikirde olmalarına karşın görüşmenin zorlu olacağını” vurguladı.

Görüşmenin gayrı resmi olmasından ötürü müzakere gerçekleşmeyeceğini de öne süren gazete, buna karşın “desantraliazasyonun, referans şartları bulmacasının bir parçası mı olacağı yoksa sıfır noktasında mı bulunulduğunun ortaya çıkacağı” yorumunda bulundu.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini; “Lute Yeniden Geliyor” başlığı altında manşetten verdi ve Akıncı-Anastasiadis görüşmesinin olumlu sonuçlanması durumunda Lute’un hafta sonuna kadar yeniden Kıbrıs’a gelme ihtimalinden söz etti.

Lute’un Atina ve ardından Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini ifade eden gazete, Lute’un Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşeceğini ancak bu görüşmenin henüz kamuoyuna açıklanmadığını iddia etti.

Kathimerini gazetesi ise; “Lute 4 Temmuz Görüşmesi Konusunda Bilgilendirildi” başlığını kullanarak verdiği haberinde, Lute’un geçen yıl 4 Temmuz’da gerçekleşen görüşme hakkında bilgilendirildiğini yazdı.

Haberde, Kıbrıs Rum tarafının girişimleri sonrasında Lute’un 4 Temmuz tarihinde yapılan görüşme hakkında bilgilendirildiği ve bu bilgilendirmenin doğrudan değil üçüncü şahıslar aracılığıyla yapıldığı iddia edilirken, elde edilen bilgilere göre; bilgilendirme sonrasında Kıbrıs Rum tarafının haklılığının ortaya çıktığı da öne sürüldü.

Gazete ayrıca, Anastasiadis-Akıncı görüşmesine de değindi ve Anastasiadis’in görüşmede desantralizasyon konusunun yanı sıra mobil iletişim gibi Güven Yaratıcı Önlemler konusunu da gündeme getirmesinin beklendiğini iddia etti.

Son Güncelleme: 24.02.2019 13:03
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Desantralizasyon
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