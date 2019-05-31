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Anastasiadis, Denizcilik Odası’nın yıllık genel kurul toplantısında konuştu

Anastasiadis, Denizcilik Odası’nın yıllık genel kurul toplantısında konuştu

31 Mayıs 2019 Cuma 07:32
Anastasiadis, Denizcilik Odası’nın yıllık genel kurul toplantısında konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin Rum bandıralı gemilere uyguladığı çağ dışı ve yasa dışı kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin çabalarının daha da yoğunlaşacağını, çünkü bunun uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edilmesi anlamına geldiği” iddiasında bulundu.

Alithia gazetesine göre, Rum Denizcilik Odası’nın Limasol’da gerçekleştirilen yıllık genel kurul toplantısında konuşan Anastasiadis, Rum kesiminin denizcilik sektörüyle gurur duyduğunu, bunun paha biçilemez bir varlık olduğunu ve son yıllarda ekonominin istikrarlı bir şekilde iyileşmesinde katalizör rol oynadığını da öne sürdü.

Rum kesiminin artık modern ve kaliteli uluslararası denizcilik merkezlerinden biri olduğuna da işaret eden Anastasiadis, Rum kesiminin dünyanın 11’inci, Avrupa’nın da 3’üncü büyük ticari filosuna sahip olduğunu iddia etti.

Gazete, Anastasiadis’in ortaya koyduğu Rum Merkez Bankası verilerine göre, 2017’de denizcilik şirketlerinden elde edilen gelirlerin 948 milyon Euro olduğu ve bunun yüzde 9’luk bir artış göstererek, 2018’de 1 milyar 34 milyon Euro’ya ulaştığını da kaydetti.

Anastasiadis, 2018’de Rum gemi kütüğüne 69 yeni geminin kaydolduğunu da sözlerine ekledi.

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AVRUPALI ARMATÖRLERİN KONUŞMASI

Gazeteye göre, Avrupa Armatörler Birliği (ECSA) Başkan Yardımcısı Claes Berglund da etkinlikte yaptığı konuşmada, “Türk ambargosu gibi Rum bandıralı gemilere yönelik tek taraflı faaliyetlerin, ECSA tarafından kınandığını” söyledi.

Berglund konuşmasında “malların ve hizmetlerin serbest bir şekilde dolaşımını engelleyen veya taşımacılık hizmetleri vermelerini engellemek için bazı milletleri hedef alan (birçoğu Avrupalı armatörlere ait olan Kıbrıs bandıralı gemilere yönelik Türk ambargosu gibi) tek taraflı faaliyetleri şiddetle kınadıklarını” ifade etti.

Berglund, bundan ötürü ECSA’nın, Rum Denizcilik Odası’yla sıkı iş birliği içerisinde “Avrupa denizciliğini etkileyen bu tek taraflı kısıtlayıcı faaliyetin ortadan kaldırılması hedefiyle, Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu gibi Avrupa örgütlerinde baskı yapmaya çalıştığını” sözlerine ekledi.

Rum Denizcilik Odası’nın görevinden ayrılacak olan başkanı Themis Papadopulos ise konuşmasında, “yasa dışı ambargonun kaldırılmasının, Rum denizciliğinin daha fazla gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracağını” ileri sürdü.

Haberde, 2019-2021 dönemi için, Rum Denizcilik Odası Yönetim Kurulu başkanlığına Filippos Filis’in seçildiği de belirtildi.

Son Güncelleme: 31.05.2019 11:16
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadis
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