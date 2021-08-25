banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tüm sevenleri şokta emekliliğine sevinemedi
Acı haber
Sizin milliyetçiliğiniz pasaporta kadar mıydı!
Sizin milliyetçiliğiniz pasaporta kadar mıydı!
163'ü yerel 183 pozitif vaka
163'ü yerel 183 pozitif vaka
Seçim meraklısı değiliz ama…
Seçim meraklısı değiliz ama…
banner376
Flaş Haber
Tüp gaza 17 TL zam!
Kapat

Anastasiadis'den Tatar’a yazılı cevap!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum Bakanlar Kurulu’nun 14 KKTC yetkilisinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunu iptal kararını eleştiren açıklamasına cevap verdi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:00
Anastasiadis'den Tatar’a yazılı cevap!

Rum radyosuna göre Anastasiadis, Tatar’ın eleştirileri “desteksiz ve çelişkili” bulduğunu belirttiği yazılı açıklama yaptı.

Anastasiadis eleştirilere bir bir verecek cevabı olmasına rağmen, Doruk Anlaşmaları, BM kararları ve Avrupa müktesebatı temelinde çözüm istediği için iki konuya cevap vermekle yetineceğini kaydetti.

Tatar’ın Rum Bakanlar Kurulu kararını ırkçı ve vatandaşlar arasında ayrım yaptığı için de insan haklarına aykırı bulduğunu hatırlatan Anastasiadis, “Sayın Tatar’a, kamuoyuna açıklamalarında ‘farklı bir ırkız. Türkçe konuşuyoruz. Dinimiz İslam, vatanımız Türkiye’ dediğini hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

banner341
Nikos Anastasiadis, Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı duyduğunu ve 97 bin seyahat belgesi, 110 binden fazla da kimlik belgesi verdiğini söyledi. Anastasiadis, pasaportlarla ilgili kararın Kıbrıslı Türklerin tamamını değil sadece sınırlı sayıdaki kişiyi kapsadığını kaydetti.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki halkın ortak cumhuriyeti olduğu ve pasaportların da Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş Antlaşması’ndan doğan doğal hak olarak alındığı, bu hakka saygı gösterilmesi gerektiği açıklamasına “doğru tespit” nitelemesinde bulundu. Bu tespitinin, vatandaşları iki halk olarak veya iki devlet olarak ayırmasının yine kendisinin atıf yaptığı Kuruluş Anlaşmalarını ihlal ettiği görüşünü ortaya koyan Anastasiadis, şu ifadeyi kullandı:

“Sayın Tatar, söylediklerini kast ediyor ise Rum toplumu, Kıbrıslı Türklerin 1960 Anayasası hükümleri tahtında gerek yürütme, yasama ve yargı erklerine, gerekse geriye kalan dairelere geri dönmesi ile anayasal düzeni rehabilite etmeye ve aynı zamanda her bir toplumun idari sorumluluğunda olacak bölgeleri belirlemek üzere BM kararları temelinde müzakerelere başlamaya hazırdır.”

banner360
Son Güncelleme: 25.08.2021 14:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk yetkililerinin pasaportlarının geri alınması manşetlerde yer aldı
Kıbrıs Türk yetkililerinin pasaportlarının geri alınması manşetlerde yer aldı
Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı 333 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı 333 yeni vaka
Bazı KKTC yetkililerinin pasaportlarını iptal ediliyor!!!
Bazı KKTC yetkililerinin pasaportlarını iptal ediliyor!!!
Baf’ta orman yangını
Baf’ta orman yangını
Mülteci teknesinden atlayan 5 kişiden biri kişi kayıp
Mülteci teknesinden atlayan 5 kişiden biri kişi kayıp
Greko Burnu açıklarında 40 mülteci!
Greko Burnu açıklarında 40 mülteci!
Rum Bakanlar Kurulu bugün pasaportların geri alınmasını görüşecek
Rum Bakanlar Kurulu bugün pasaportların geri alınmasını görüşecek
Akıncı’nın Anastasiadis’e eleştirisi Rum basınında
Akıncı’nın Anastasiadis’e eleştirisi Rum basınında
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ABD'ye yanaşmak istiyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ABD'ye yanaşmak istiyor
Güney Kıbrıs'ta 6 can kaybı, 193 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 6 can kaybı, 193 yeni vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim