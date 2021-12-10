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Anastasiadis, Colin Stewart ile biraraya geldi

Görevine yeni başlayan Stewart bu sabah Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ilk görüşmesini yaptı. 

10 Aralık 2021 Cuma 12:35
Anastasiadis, Colin Stewart ile biraraya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Şefi Colin Stewart, Kıbrıs sorunu çözüm sürecine yardımcı olmak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

STEWART
Rum haber kaynaklarına göre, Stewart görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs’tan bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdiğini iletti.
Anastasiadis’le bu sabah yaptıkları görüşmeye değinerek, bu sıcak karşılama için minnettar olduğunu dile getiren Stewart “İki tarafla da yakın bir işbirliğinde bulunup, sürece yardımcı olmak için elinden geleni yapmayı, aynı zamanda adadaki tüm ortaklarla yapıcı bir şekilde çalışmayı iple çektiğini” dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ilerleyen saatlerde bir araya geleceğini, önümüzdeki hafta ise gayri resmi bir resepsiyon düzenleyeceğini ifade eden Stewart, bu etkinliğin, liderleri daha iyi tanımak ve birlikte biraz zaman geçirmelerine izin vermek için başka bir fırsat olacağını umduğunu ifade etti.
Stewart, sözlerinin devamında “güzel bir başlangıç yapacaklarını umduğunu” ifade ederek, “Burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu” yineledi.
Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak iyimser olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise, bir fikre sahip olmak için biraz erken olduğunu dile getiren Stewart, “Hala öğreniyorum. Fakat bildiğim şey, sürece yardımcı olmak ve BM’nin yapıcı bir rol oynaması için her türlü çabayı göstereceğimdir” şeklinde devam etti.


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PELEKANOS
Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos ise açıklamasında, Anastasiadis’in bu sabahki görüşmelerinde Stewart’a görevinde başarılar dilediğini söyledi.
Sözcü, Anastasiadis’in Stewart’a Rum kesiminin tezlerini sunduğunu ve Rum kesiminin Kıbrıs sorununun çözümün için müzakere sürecinin yeniden başlamasına ilişkin irade ve taahhüdünü yinelediğini ifade etti.
Pelekanos, Rum liderin ayrıca “Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının denizdeki ve karadaki yasadışı eylemleri” konusunda Stewart’ı bilgilendirdiğini ve “kapalı bölge Maraş’taki oldubittilerin tersine çevrilmesi” gerektiğine özel atıfta bulunduğunu belirtti.
Pelekanos, Anastasiadis’in UNFICYP’in 14 Aralık Salı günü tarihinde düzenleyeceği resepsiyona katılması konusundaki daveti kabul ettiğini de ekledi.
 

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Son Güncelleme: 10.12.2021 14:13
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