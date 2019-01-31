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Anastasiadis Çipras’la görüştü

Anastasiadis Çipras’la görüştü

31 Ocak 2019 Perşembe 08:49
Anastasiadis Çipras’la görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, MED7 zirvesi çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la dün biraraya geldi.

Fileleftheros gazetesi, “Erdoğan’a Mesaj – Çipras Türkiye’ye Kıbrıs Sorununun Çözümsüzlüğünün Bedeline İlişkin Mesaj İletecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın dün Kıbrıs sorunu ve diğer ortak konuları ele aldıkları bir toplantı gerçekleştirdiklerini yazdı.

Gazete, Anastasiadis ile Çipras’ın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya yapacağı ziyaret, Türkiye’nin Ege ve Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) faaliyetleri ve MED7 zirvesinde ele alınan konular temelinde enerji faaliyetlerine ilişkin unsurları ele aldıklarını yazdı.

Anastasiadis ve Çipras’ın, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetleri konusunda belirli adımlar atma kararı aldıklarını ancak şu an için bu adımlara dair “ellerini kapalı tuttuklarını” ifade eden gazete, Çipras’ın Türkiye ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kıbrıs sorununun 
çözümsüzlüğünün Türkiye için bir bedeli olacağı mesajını iletmesi kararının da alındığını yazdı.

Anastasiadis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa AB normları ve uluslararası hukukun değerleriyle tamamen uyumlu, bölgedeki istikrar ve barışın sağlanmasına imkan verecek bir çözüme ulaşılmasını arzuladıklarını iddia ederek, Çipras’la görüşmesinde ortak ilgi alanlarında yakın işbirliği ve Çipras’ın Türkiye ziyareti öncesi koordinasyon konularının ele alındığını belirtti.

Haber göre, Anastasiadis ayrıca, Yunanistan ile Makedonya arasında imzalanan ve Makedonya’nın isminin “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olması konusunda uzlaşı sağlanan “Prespa Anlaşması” için Çipras’a tebriklerini de iletti.

Çipras ise yaptığı açıklamada “Prespa Anlaşması’na” değinmekle yetindi.

Öte yandan AKEL, önceki gün gerçekleştirilen MED7 zirvesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Haravgi gazetesinin haberine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu konuya ilişkin açıklamasında, MED7 zirvesinin büyük öneme sahip olduğunu ancak zirve sonrasında yapılan ortak açıklamada “iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümüne değinilmemesini” eleştirdi.
 


Son Güncelleme: 31.01.2019 12:03
Anahtar Kelimeler:
Anastasiadisçipras
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