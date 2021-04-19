Anastasiadis Çarşamba günü Yunanistan’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunanistan ile koordinasyon sağlamak üzere Çarşamba günü Atina’ya giderek Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşeceğini, Cenevre’ye gitmeden önce de Ulusal Konsey’i de toplayacağını açıkladı ancak tarih vermedi.

Alithia ve diğer gazetelere göre dün Baf’ta konuşan Hristodulidis, bir hafta kalan Cenevre konferansına “olumlu bir sonuç almak için” gideceklerini” söyledi. Türk tarafından yapılan açıklamaların Rum tarafında kötümserlik yarattığını ancak günün sonunda herkesin görüşünün, müzakere masasında değerlendirileceğini söyledi.

Rum tarafı açısından “olumlu sonucun” ne olduğunu “tek hedefi iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olan özlü müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasıdır” sözüyle izah eden Hristodulidis, şunları da ekledi:

“Yakın ve uzak geçmişte birçok kez görüşmelere, kafamızın arkasında, Türkiye’nin tavrının çıkmaza sürükleyeceği düşüncesiyle katıldık ve birçok kez bizim taraf geri çekilmek zorunda kaldı. Bu nedenle şu anda bütün senaryolara karşı hazırlıklıyız ve olumlu bir sonuç çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

“ÇÖZÜM ŞEKLİNDE DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TARTIŞMAYA GİRMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Her şeyden önce, Kıbrıs sorununun çözüm şeklinde değişiklikle ilgili herhangi bir tartışmaya girmemizin söz konusu olmadığını net şekilde ortaya koymamız gerekir. İster iki devletle, ister federasyonla ilgili olsun bu bizim tarafın tartışma konusu değildir. Hedef, Genel Sekreter’in çerçevesinin 6 başlığında kalınan yerden devam etmektir.”

Politis haberi “Cenevre’de Bütün Senaryolar Masada… Yunan Hükümetiyle Koordinasyon ve Ulusal Konsey Toplantısı… Nikos Hristodulidis Kıbrıs Sorununun Çözüm Şeklinin Değişmesine Dair Herhangi Bir Tartışmaya Girmemiz Söz Konusu Değil” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Filelefthos, “Cenevre’ye Olumlu Sonuç Almak İçin Gidiyoruz… Dışişleri Bakanı: ‘Çözüm Şeklinde Değişikliğe Dair Tartışmaya Girmeyeceğiz” başlığını kullandı.

TATAR CENEVRE’YE İKİ DEVLET VİZYONUYLA GİDİYOR

Gazeteler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre konferansı öncesinde Fileleftheros’a verdiği röportajı okurlarına aktardı.

Fileleftheros röportajı “‘Farklı Çözüme Hazır’ Ersin Tatar Fileleftheros’a Özel: ‘Komşularımızın Bizi Anlamasını İstiyoruz… Kıbrıslı Türklerin Lideri Cenevre Öncesi Tezlerini Ortaya Koydu” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Alithia “Ersin Tatar: Cenevre’ye Yeni Vizyonla Gittiğini Söylüyor” ve Haravgi “Tatar Cenevre’ye İki Devlet Vizyonuyla Gidiyor” başlığı altında özetledi.

“CENEVRE’DEN ÇIKACAK OLUMSUZ BİR SONUÇ TAKSİMİ GEİTİRİR”

Haravgi, “Cenevre Öncesi İşaret Olumsuz” başlıklı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “Cenevre’den çıkacak olumsuz bir sonuç taksimi getirecek” kaygısını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis hükümetinin, BM’nin de AB’nin de Türkiye’ye sert tepki göstererek baskı yapacağını söylediğini ancak gerçekte Türkiye’ye değil Güney Kıbrıs’a baskı uyguladıklarını belirten Kiprianu Avrupa Konseyi’nin yaptırımları görüşmek şöyle dursun Türkiye ile pozitif gündem peşinde olduğuna işaret etti.

Kiprianu, Türkiye’nin şimdi Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili “kabul edilemez” taleplerde bulunduğunu, artık açıkça iki devletten söz ettiğini, Maraş’ta yeni adımlar attığını belirterek “Nisan sonunda Cenevre’den olumsuz sonuç çıkarsa her şeyin çok olumsuz gelişeceğinden kuşkumuz yok. Matematiksel kesinlikle taksime sürükleneceğiz” dedi, şunları ekledi:

“Başkan Anastasiadis’e 8 Aralık’ta verdiğimiz öneride müzakerelere kaldığı yerden devam edeceğini söylemesinin doğru ancak bunun yeterli olmadığını söyledik. Siyasi eşitliği, BM’nin yorumladığı şekliyle kabul ettiğini, Genel Sekreter’in ortaya koyduğu 6 maddeyle ilgili askıda kalan meselelerin çözümü için köprü kurucu önerilerde bulunacağını, hidrokarbonlar konusunda -6 madde çözülürse- Kıbrıslı Türklerin doğal gaz yönetim komitesine katılmaları ihtimalini görüşmeye hazır olduğunu söylemesi gerek. Kıbrıs sorununu çözmemize yardımcı olması halinde Türkiye ile ticari ve ekonomik zeminde iş birliği görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu da söylemesi gerek.”

Gazete, Almanya’daki temaslarını tamamlayarak Güney Kıbrıs’a dönen ve bu sabah da Brüksel’e hareket edecek olan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ise “Cenevre’de Kıbrıs sorununun çözülmesini değil ama en azından çözüm için özlü bir diyaloğun başlamasını bekliyoruz” dediğini yazdı.

“MÜZAKERELERİN KALDIĞI YERDEN BAŞLAMASI BEKLENTİSİNİ DESTEKLEYEN VERİ YOK”

Alithia ise Oslo’daki Barış Enstitüsü’nün (PRIO) Kıbrıs Merkezi Müdürü, Atlantic Council üst düzey üyesi Haris Cimitras’ın bu gazeteye verdiği özel röportajda, Kıbrıs sorununda olguların temelden değiştiğine dikkat çekerek Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden başlayamayacağına çektiğini yazdı.

Habere göre Cimitras “Korkarım, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması beklentisini destekleyen veri yok. Bugünkü sahne tamamen farklı. Olgular tamamen değişti. Bugün iki toplum birbirine, 20 yıldır olduğundan çok daha uzak ve daha yabancı” ifadelerini kullandı.